Ciclistas, corredores y jubiletas pedestres se ejercitan al amanecer. Practican deporte olimpicovid jadeando a través del bozal. Tiro con arco de gomilla de mascarilla. Lanzamiento de críticas, carreras al baño por relevos. Los hijos del estallido demográfico se niquelan para muchos años de vida pensionada por delante. A nuestros seleccionados olímpicos otro gallo les ha desafinado. Damián Quintero se tendría que haber estrenado en kárate como deporte olímpico. Azahara Muñoz en el golf , las nadadoras Paula Ruiz y María de Valdés…nuestro lanzador de peso Borja Vivas, tanto tiempo entrenando…

Japón pasará a la historia por dos gatillazos organizativos: el de 1940 por sus rifirrafes con China y el del 2020 por pandemia universal. Estos escaparates COI salen muy caros por la coima política y económica. Barcelona 92 costó un Congo. Los catalanes pregonaron su independentismo a toda retransmisión vía satélite. Se lo cuento con los recuerdos de la retina en la memoria, porque parte de aquellas jornadas de amigos para siempre me pillaron al otro lado del charco y no daba crédito al protagonismo de Cataluña en todas las intervenciones con la intencionada omisión del resto de la madre patria. Vendieron el mismo burro de dos veces. De ahí estos lodos amarillos. Cobi a la mascota hasta que baile la sardana. Pero, para chulos los de Madrid, con su relaxing cup of coffee embotellado para la eternidad. Hay una cierta leyenda oscura que advierte que por dónde pasan los Juegos Olímpicos, siempre se sucede el drama, la ruina ateniense y griega. Crea mucha imagen de marca es cierto, pero después, hay que apoquinar el medallero tasado en muchos quilates. Espero que los nipones, que son muy suyos con las tradiciones y las supersticiones no tengan que recurrir a Mazinger Z ni a Afrodita para celebrar en 2021 la convocatoria del 2020, vacuna mediante.

Nos prometieron novedades modernícolas como skateboarding de patinete, escalada de rocódromo y una ración cómo una ola de surf. También vender más televisores. Las Olimpiadas son la excusa perfecta que el Mariano que habita en nosotros bata el récord de 70 pulgadas de pantalla con mando a distancia. Echaremos de menos esos gimnastas de goma, saltos de trampolín sin salpicar, atletas increíbles. Este verano todos somos deportistas olimpicovid. Tendremos que entrenar para no pillar de rebrote del bicho, será nuestro verdadero triunfo. Si lo consigue, considérese un superviviente de alto rendimiento.