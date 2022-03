Día inolvidable para los chicos de Down Málaga

Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down, el Unicaja quiso volcarse y dar una sorpresa en Los Guindos a un grupo de la Asociación Down Málaga. Unos partidillos y concursos de tiro entre los jugadores y técnicos del equipo masculino, femenino, los embajadores Berni Rodríguez y Carlos Cabezas, la mascota Chicui y, como estrellas, los chicos de Down Málaga. Para finalizar, todos los participantes se fundieron en un abrazo para la posterior foto de familia, tras la cual los chicos recibieron tarjetas firmadas por los jugadores.