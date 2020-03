Diario de una cuarentena (III)

Acabo de leer en un periódico nacional una serie de consejos para tener unos hábitos sexuales seguros durante esta cuarentena. Todo un detalle. Primero, "no existen pruebas del que el virus esté en los fluidos vaginales o en el semen". Estamos salvados. Podemos seguir (el que haya conseguido empezar). Segundo, "evitar el contacto con personas que no sean de convivencia diaria". Da la impresión de que el redactor anda un poco perdido. ¿No habíamos quedado que teníamos que estar aislados en casa? No sé si la vecina cuenta (tal y como se escucha a través del tabique, es como si viviéramos juntos), pero después de que descubriera que no es rubia, no parece que esté por la labor. Tercero, "si tiene contacto con su pareja, intente posturas en las que una de las personas le dé la espalda al otro". Pues no, no parece que estemos aislados, porque está claro que para el redactor caben las dos opciones: la pareja habitual y la de fortuna (el "si" condicional de la redacción lo dice todo). Supongo que esta debe ser una de las excepciones que justifican salir de casa. En cualquier caso, y sin dejar de agradecer el interés del periodista en que aprovechemos este periodo para experimentar nuevas posturas, esta recomendación me lleva a otra pregunta: si la pareja no es de convivencia diaria ¿puedo mirarla a la cara? A ver si luego me va a refregar por la mía que no sea ni para acordarme de la suya. Cuarto. "Evitar los besos durante las relaciones sexuales". ¿Con la pareja de convivencia diaria o con la otra? Definitivamente, el periodista no está perdido. Simplemente se equivocó de periódico al mandar su crónica y, de lo que está hablando es de bares oscuros con lucecitas de colores. El que está perdido soy yo. El Gobierno debe haber considerado esos antros como estratégicos y no los ha cerrado. Quinto. "El sexo on line, los videochats, la masturbación o el sexting son buenas opciones". Que me lo cuenten. Aunque no esperaba leer esto en un periódico de derechas y gente de bien. Está claro que el ofrecimiento de las páginas porno de dejar sus servicios Premium gratis durante un mes está teniendo buena acogida. ¿Se lo pregunto a la vecina? Lo mismo cuela. Sexta y definitiva "El virus puede transmitirse a través de las heces, por lo que se recomienda evitar la práctica sexual oral-anal". Lo que me temía, nueve meses y medio sin mojar y con esta epidemia no me voy a comer ni una mierda.