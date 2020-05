Diario de una cuarentena (VIII)

Octava semana de encierro y el número de muertos en EEUU por coronavirus supera al de toda la guerra de Vietnam. Aunque el peligro amarillo suene a tebeo de Hazañas Bélicas, la mejor defensa siempre ha sido un buen ataque y la administración Trump se plantea reclamar a Pekín compensaciones económicas o declararle una nueva guerra comercial. Como a río revuelto, ganancia de pescadores, y al mesías no le faltan seguidores en las provincias del imperio, por estas latitudes se alzan plumas de teóricos de salón solicitando que los gobernantes europeos se pongan serios ante el gigante asiático, so pena de castigo en las próximas elecciones. Al análisis le falta considerar el grado de dependencia de las deudas nacionales de la dictadura comunista o de las mismas compañías internacionales españolas, que ponen como ejemplo de gestión, de la fabricación en el gigante asiático. Pero una columna de opinión da para lo que da. Ya lo dijo el contralmirante Méndez Núñez: más vale honra sin barcos que barcos sin honra. La frase quedó grabada en bronce, Cervera la siguió al pie de la letra y la armada se perdió con Cuba. Para Casado, carece de sentido prorrogar el estado de alarma y la limitación del derecho a la libre circulación, pero se queja de que todo el mundo no respetó la distancia de separación este fin de semana. El overbooking de calle Larios o de la Feria de agosto será un problema municipal para el que reclamará responsabilidades al mando único cuando salga en las portadas. Si el ejemplo es Ifema, pintan bastos. Y no se trata de pedir disculpas, es que allí mismo te tienes que dar cuenta de que no puedes montar un mitin en un hospital. El 8 de marzo, día de la manifestación de la pandemia (además de miles de eventos deportivos, mítines y misas), el número de número de contagios era de 589 y el de fallecidos 17. Solo ayer se notificaron 164 nuevas defunciones y el número de casos que aún no han recibido el alta ronda los 80.000. Si es que nos lo creemos, que no debemos, porque "no se hacen suficientes test". Es decir: la situación es peor de lo que nos transmite el Gobierno, que se ampara en una situación mejor de la que realmente hay para crearnos una situación de miedo y aprovechar para limitar nuestro derecho fundamental de llegar a casa después de las 11 de la noche. Efectivamente, hay algo que carece de sentido y al final hay que darle la razón a Casado, "no hay nadie al volante".