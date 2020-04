Diario de una cuarentena (VI)

Trigésimo séptimo día de aislamiento y hastío. Casado pide a Sánchez que las conversaciones sean con "luz y taquígrafos" en comisión parlamentaria y recuerdo la propuesta de Málaga Ahora en 2015 para que las negociaciones para formar gobierno municipal se retrasmitiesen en directo. El mismo diálogo de sordos con unos interlocutores preocupados en hablar a sus distinguidos votantes. Si no fuera porque estoy seguro que sabe que no somos tontos, creería que de verdad lo piensa. Y que no sabemos que cuando realmente hay un acuerdo en el parlamento es porque varios de sus miembros han pasado horas negociando fuera de cualquier comisión. En lo que estoy seguro que no piensa es en la imagen que transmite a los ciudadanos sobre el trabajo de los diputados. Si de verdad no existe vida fuera del hemiciclo, en situaciones como la actual sobran casi todos y Casado debería condicionar la prórroga del estado de alarma a la aprobación de un ERTE parlamentario. VOX se lo olió hace días y Abascal y 15 diputados se presentaron en el Congreso saltándoselo a la piola. Lástima que no estuviera alguno de los taquígrafos del Congreso para levantar acta de a qué se dedicaron. Pero en lugar de tan generosa propuesta, Casado ha exigido test masivos y medidas de protección para sanitarios y trabajadores esenciales, como si esa necesidad no fuera la preocupación de todos los que hoy tienen responsabilidades en combatir la pandemia. Hasta Rita Maestre le ha reconocido al alcalde de Madrid que entiende que hace lo que puede. Su otra gran petición es la defensa de la libertad de expresión de los españoles, amenazada por las preguntas de un CIS al que no le ampara dicha libertad ni para investigar. Aunque preguntar no sea ofender, nunca se debe cuestionar si una es puta. Mientras tanto, y haciendo uso de la misma libertad de expresión, podemos insinuar que el contrato de mascarillas a una empresa vasca es un pago en especies para asegurar la lealtad de no se sabe quién, como si los gallegos de Inditex las hicieran gratis. Teniendo en cuenta que SEAT hace respiradores, es evidente que estamos en manos de los separatistas y que yo no aguanto dos semanas más. Claro que puede que, por un quítame allá esas pajas, Casado no vote la prórroga junto con Vox y la CUP, los que quieren destruir España se abstengan (ERC, JxCat y Bildu), se levante el estado de alarma, nos vallamos a paseo y volvamos a empezar.