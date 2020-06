Diario de una cuarentena (XII)

Undécima semana de cuarentena y dos para el fin del estado de alarma. En las terrazas de los bares, la ocupación va por calles. Para no saturarlas, mis vecinos de los bajos han establecido una animada tertulia desde las suyas. Con la puerta del balcón abierta mientras intento teletrabajar, me he acordado de los del Romeral, cuyos bares podrán poner copas hasta las dos y media de la madrugada para que recuperemos ocio perdido y la nueva normalidad normalice lo ya lo era antes. Si los vecinos de arriba no han aprovechado estas semanas para recuperar el sueño, no será porque les haya faltado tiempo. Quien no está dispuesto que se lo quiten es el ministro Marlaska. Entre la posibilidad de tener que tomar pastillas para dormir o para el dolor de cabeza, sospecho que ha optado por la segunda, en la certeza de que es mejor una colorada que cien amarillas y el informe de la Guardia Civil no parece que fuera un compendio de rigor matemático.

Sin negar que en la manifestación del 8M se pudo contagiar más de una, la práctica pericial me ha enseñado que, si quiero atribuir a una variable la responsabilidad de un hecho con absoluta seguridad, debo descartar la incidencia de las demás. Lo que en un experimento científico se traduce en mantener el resto de las variables constantes y hace difícil insistir en el manido tema sin cuestionar el mitin de Vox o cualquier partido de fútbol. A partir de ahí, concluir que una manifestación donde abundaban las féminas se pudieron contagiar más mujeres que hombres es tan obvio como hacer constar que los infectados en el concierto del Coro Mixto de Ámsterdam fueron 102 de sus 130 miembros. Lo curioso hubiera sido que los holandeses enfermaran en Madrid.

Pero si atribuyo a este hecho la mayor incidencia de la enfermedad entre las mujeres de una franja de edad, solo puedo concluir que ninguna de ellas gozó de varón alguno aquella noche. Después de volver a ver Sleepy Hollow y deducir que las técnicas de investigación criminal de Ichabod Crane no terminan de calar en la ciudadanía, recuerdo que en mis tiempos de universitario me comentaron la existencia de una tesis doctoral que probaba la relación entre los touchdowns y la formación de huracanes en el Caribe. Al final, la estadística es capaz de probar casi cualquier cosa y tiene que venir Patxi López a recordarnos que no podemos decir lo que nos da la gana siempre que nos dé la gana.