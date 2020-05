Diario de una cuarentena (XI)

Décima semana de estado de alarma, desescalando hacia la nueva normalidad. Tras pedir que la comisión parlamentaria para la reconstrucción se convierta en una comisión de investigación sobre la mala gestión del gobierno, el PP impulsa una análoga en Andalucía en la que se olvida de analizar la suya. Normal. De momento la presidencia se la acaba de dar a Vox en un acto de "generosidad". Se supone que con conocimiento de que se la entrega al único grupo que rechazó su creación porque no se la creía. Lo normal. El sábado tocó manifa. Vox salió a la calle pidiendo la libertad constitucional que nos está arrebatando el Gobierno y entre los asistentes se colaron banderas anticonstitucionales y saludos fascistas. Algo tan normal, por habitual, como que Casado les diera la réplica dos días después comparando que la policía te pueda pedir que te identifiques durante el estado de alarma con en un estado orwelliano. Lo que también es normal si no ha leído la novela. Y que manifieste que no sabe "si el 23-F hubo restricciones como estas". Que es una pregunta muy lógica por tres razones. Primera, Casado acababa de nacer y no se enteraba de nada. Segunda, tampoco se lo contaron luego y, si lo hicieron, tampoco se enteró. Y tercera, y quizás así se expliquen todas sus dudas, no me entero si se refiere a la noche en la que salieron los tanques por las calles de Valencia o a las que habrían venido después si la intentona hubiese triunfado. En resumen, es normal que desconozca que aquel día se decretó el toque de queda entre las 9 y las 7 de la mañana, las reuniones ilegales de más de 4 personas y el uso de cualquier medio de comunicación social. Lo normal en un golpe de estado, aunque no se haya estudiado ni un poco de historia. Pero menos normal y deseable que ver como hay quien compara el molesto aislamiento que aún padecemos para frenar el contagio con los campos de exterminio nazi y así justificar que se incumpla el mantenimiento de cualquier distancia de seguridad antes de que nos conviertan en jabón desinfectante. Como el Gobierno será culpable de un revote porque "tantos contagios pueden haber al salir en las franjas horarias como por salir a protestar", me cabe la duda de qué quiere Casado que haga Sánchez. Lo normal.

De vuelta del curro me he cruzado con el primer patinete tirado en la acera. Es evidente que la nueva normalidad no diferirá gran cosa de la antigua.