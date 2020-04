Diario de una cuarentena (V)

Trigésimo día de cuarentena y acabo de descubrir que soy un cabrón. Mi padre me lo había insinuado, pero ya está claro: treinta días encerrado, viendo cómo enferma y muere gente a mi alrededor, y todavía tengo ganas de hacer chistes cada vez que puedo. Una infamia contagiosa que pone a los vecinos a bailar con los críos cuando el pinchadiscos local pone la música a toda cebolla después de los aplausos de las ocho. Una epidemia de desnaturalización que hace que decenas de memes lleguen todos los días al móvil. La prueba inequívoca de que la gente no es más que un rebaño de borregos a los que puedo engañar con una gracieta. Un rebaño del que incluso yo formo parte cuando veo "Diarios de la cuarentena" en vez de Ocean eleven por decimoprimera vez o los clásicos de Semana Santa, a excepción de La túnica sagrada, que este año no ha tocado, posiblemente por la censura gubernamental.

Quizás, la película que falte estos días sea El nombre de la rosa. Quizás así entenderíamos las declaraciones de la portavoz de Vox, ayer en TV1, indignada porque en España no se muestren las fosas comunes que nos enseñan en Nueva York. Tendremos que cavarlas aquí. Quizás así comprenderíamos cómo se puede decir delante de las cámaras que miles de personas "en no pocos casos, ni siquiera están pudiendo encontrar los cadáveres de los familiares". Y no inmutarse. Es evidente que, para ella, en el enfrentamiento entre Jorge de Burgos y Guillermo de Baskerville, es el primero quien tiene la razón: "un santo, sumergido en agua hirviendo, no bromea con gracias infantiles, reprime sus gritos y sufre por la verdad". De la misma manera que durante años nos quisieron hacer creer en la necesidad de llevar un cilicio "para domar el potro". Jorge de Burgos los explica perfectamente: "La risa mata el miedo. Y sin el miedo no puede haber fe. Porque sin miedo al diablo, ya no hay necesidad de Dios. ¿Qué ocurrirá si los hombres doctos declaran que es permisible reírse de todas las cosas? El mundo desembocaría en el caos." Y todos sabemos que quien representa el orden en España es Vox. Una convicción tan fuerte que lleva a Jorge de Burgos a matar a seis de sus hermanos.

La portavoz, citó a Lenin para reconocer a la mentira como la principal arma revolucionaria. Fue una lástima que la duración de la entrevista le impidiera recordar a Goebbels: "una mentira repetida cien veces se convierte en una verdad".