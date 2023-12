Porque el año que viene cumple 60 años; porque aquí se estrenó las navidades de 1965 en las que don Fernando Artacho Lloréns convirtió la calle Sierpes en el Grauman’s Chinese Theater de Hollywood –trece Oscar entre dos películas– y el Broadway –Julie Andrews cantando las canciones de los Sherman y Audrey Hepburn las de Frederick Loewe– sevillano; y porque desde entonces, para quienes tuvimos la suerte de verlas en sus estrenos, quedaron para siempre unidas a aquella Navidad del 65 –y a todas hasta hoy: cuando una película nos marca queda unida para siempre al cine y el momento en que la vimos– en la que el 17 de diciembre se estrenó My Fair Lady en el Lloréns y el 18 Mary Poppins en el Imperial, me permito recomendarles en estas navideñas fechas que incluyan en sus cartas a los Reyes el libro My Fair Lady. Diario de rodaje de Cecil Beaton publicado por Hatari Books en una lujosa edición que incluye un extraordinario material gráfico de la preparación y el rodaje fotografiados por el propio Beaton.

Además de uno de los más grandes fotógrafos del siglo XX, Beaton fue un genial diseñador y director artístico de obras teatrales y cinematográficas que ganó dos Tony y tres Oscar por sus trabajos en Broadway y Hollywood. Su obra maestra fue el diseño integral de producción de My Fair Lady para su estreno en Broadway en 1956, interpretada por Rex Harrison y Julie Andrews, que obtuvo siete Tony –uno de ellos para Beaton– y se mantuvo siete años en cartel, y para su versión cinematográfica en 1964, repitiendo Harrison y sustituyendo Audrey Hepburn a Julie Andrews, que obtuvo ocho Oscar, dos de los cuales –dirección artística y diseño de vestuario– fueron para Beaton.

Cecil Beaton publicó seis volúmenes con sus divertidos, inteligentes y afilados diarios que justifican que Cocteau le llamara Malice in Wonderland. De ellos se ha extraído el material correspondiente a la preparación y rodaje de esta perfecta y elegante obra maestra, y la vida y personajes del Hollywood de la época. “Esta película es una de esas que todos debemos recordar. Talentos portentosos, todo el mundo es el adecuado y todos debemos estar contentos. Es la cumbre, ¡disfrutemos!”, cuenta Beaton que dijo “con entusiasmo contagioso” Audrey Hepburn al iniciarse el rodaje. 60 años después la seguimos disfrutando. En este también disfrutable libro uno de sus creadores cuenta y muestra cómo nació.