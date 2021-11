Don Pedro Tenorio

Málaga ha vivido esta semana un día grande con la celebración de la Magna. Una procesión en conmemoración del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, con dieciséis imágenes y dieciséis horas en la calle. Con la participación de más de diez mil personas repartidas entre hombres de trono, acompañantes, músicos y otros. Una muestra portentosa de la fuerza que el mundo cofrade tiene en nuestra ciudad.

Nunca he sido cofrade, pero participo de la alegría de una tradición tan malagueña, y tan española que es un signo de identidad de España. Confieso que me emociona ese fervor que los malagueños muestran con su Semana Santa y, sobre todo, siento una especial emoción con el Cristo de la Legión. Desde muy crío. Desde que mi padre me llevaba de la mano al puerto para ver el desembarco de los legionarios que venían a montarle guardia en su capilla al Cristo de la Buena Muerte (de Mena) y acompañarle después en la procesión del Jueves Santo.

Estamos en plena celebración del Día de Todos los Santos (hoy lunes, cuando escribo) y el Día de los Fieles Difuntos (hoy martes, cuando esto que escribo ve la luz en Málaga Hoy). Ambas fiestas habían sido siempre de marcado signo religioso, con las correspondientes misas en recuerdo de los que se fueron, las visitas a los cementerios y colocación de ramos de flores en los sepulcros y merienda a base de buñuelos y huesos de santos. Pero eso son historias de abuelo. Hoy se celebra la anglosajona fiesta de Halloween. El Imperio contraataca. Hay que celebrar en inglés lo que se celebraba en español. Halloween es la contracción de la expresión inglesa de "All Hallow's Eve", o sea, "Vísperas de Todos los Santos", solo que la celebración se hace a la manera pagana de un rito celta. Los tiempos cambian y hay que aceptarlo. Además la fiesta anglófila es más apropiada para un gobierno como el nuestro: "frankenstein".

Estas fechas son el toque de atención de que el año comienza su declive, el invierno amenaza con sus rigores y el verano ya se ha enterrado. Y el año político tiene todos los síntomas de que acabe como comenzó, con un desacuerdo total entre los grupos mayoritarios del Congreso. Llama la atención que el Gobierno pida a la oposición apoyo para aprobar los presupuestos a la vez que están comprándole los votos a la extrema izquierda independentista. Dice Bolaños que a estos presupuestos generales de 2021 "se deberían sumar todos los que quieren que a España le vaya bien" ¿Lo dirá por ERC y Bildu? El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, acusa al PP de boicotear a España en la UE con lo que "mejor se le da, la mentira". ¿Se habrá enterado de que la mentira es patrimonio de Sánchez y Sánchez solo es del PSOE? En estos días era tradición ver el Tenorio en la TV1. Ahora el protagonista sería Don Pedro Tenorio recitándole sus hazañas, en La Hostería del Laurel de Sevilla, a Don Luis Mejías: "Yo a las cabañas bajé, / yo a los palacios subí, / por donde quiera que fui / la razón atropellé, / la virtud escarnecí, / a la justicia burlé / y la mentira vendí / y en todas partes dejé / memoria amarga de mí."