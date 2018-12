Vivimos tiempos líquidos. Los arquitectos juegan a sociólogos mientras transmutan en matemáticos. Los nuevos estatutos de la Universidad de Málaga son la prueba del nueve. Artículo tras artículo, las fracciones se suceden como ecuaciones desde su eclosión en el Art. 7.3: "Son órganos unipersonales el/la rector/a, los/as vicerrectores/as, el/la secretario/a general, el/la gerente, los decanos/as de facultades y los directores/as de escuelas, los directores/as de departamentos y los directores/as de institutos universitarios de investigación". Suspenso por no simplificar. En cualquier división, los términos comunes en el numerador y denominador se anulan y "el/al = e/a". Lo que arroja un pictograma de imposible lectura en voz alta sobre el que la delegada del rector para la Igualdad y Acción Social no termine de destrozar el lenguaje (si no existe el cargo hay que crearlo urgentemente) debería haber propuesto una redacción que permita su declamación. Algo así como: "Son órganos unipersonales el rector o la rectora, los vicerrectores y las vicerrectoras, el secretario general o la secretaria general y el gerente o la gerente, los decanos y decanas de las facultades, y directores y directoras de los departamentos e institutos universitarios de investigación, a la vista del resultado de las elecciones en las que hayan sido elegidos, sea el caso y ellos se definan". Un 100% de palabras ante las que no debe cundir el desaliento. El mismo que llevó a las redactoras (el "las" es una apuesta por la visualización del género) a sucumbir cuatro párrafos más adelante y emplear "al rector/a" en lugar del correcto "al/o a la rector/a" en el artículo 7.7. El patriarcado permanece emboscado en lo más profundo del subconsciente más motivado. En el 29, dedicado a la duración del mandato, solo se habla de "el rector".

Si los redactores de los estatutos no son capaces de emplear el lenguaje de género inclusivo correctamente ¿cómo esperamos que todos los estudiantes no escriban correos que necesiten tres lecturas para entenderlos? Hace poco y tras la oportuna reclamación ante la comisión pertinente, una alumna aprobó su última asignatura tras afirmar que el coseno de 45º era la raíz de 37. En la universidad igualitaria e inclusiva que construimos, si en lugar de mujer hubiera sido varón, o parte de cualquier minoría religiosa, racial o de orientación sexual, también habría aprobado.