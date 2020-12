Escalera jubilada

Qué grande Argentina! Le ha legado al mundo al dios del balón, y a España la milonga. Descanse en paz Maradona porque los que no vamos a descansar en paz somos los españoles de las continuas milongas de nuestro Gobierno.En su retomado discurso chavista Aló Presidente, Sánchez nos ha milongueado su proyecto a seis años, ¿pensará, como Maduro, aprobar una ley habilitante para estar en La Moncloa sin convocar elecciones en esos seis años?). Seamos felices compatriotas, la España proyectada es idílica, más sostenible, mucho más estructurada y cohesionada, más digitalizada, más justa y más feminista. Y se ha quedado tan pancho.

La portavoz del PSOE en el Congreso de Diputados, Adriana Lastra, para cohesionarnos más, dice que "los mayores no entienden, ahora les toca dirigir a los jóvenes". Como si la madurez o la vejez, en lugar del conocimiento, la inteligencia y la voluntad, fuese una incapacidad para discernir entre el buen o el mal gobierno, o entre la verisimilitud y la mentira. Celáa, recrimina al PP que nunca ha apoyado una ley de educación que no haya sido las suyas. ¡Joder! Si de las ocho solo una ha sido del PP, ha sido el PSOE el que ha modificado, una tras otra, sus propias leyes. Un poco de seriedad señora ministra. Pero la milonga trending topics del momento es la armonización fiscal contra la Comunidad de Madrid solicitada por Rufian y aceptada por Pedro Sánchez. La acusan de hacer dumping fiscal con impuestos como el de sucesiones o donaciones. Habría que preguntarles qué es lo que no entienden lo de dumping, lo de fiscal, o lo de impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La única competencia desleal (dumping) entre comunidades que se ha dado en España fue la del País Vasco que le daba "vacaciones fiscales" a todas las empresas que se instalasen en su territorio. Esa práctica fue penalizada por la CE. Ninguna empresa se ha ido de Cataluña por la bonificación del impuesto de Sucesiones o de Donaciones. Las empresas que se han ido, y las que seguirán yéndose, lo hacen por las consecuencias de la deriva secesionista. Su déficit fiscal está en los descomunales gastos que dicha deriva ocasiona, (decenas de embajadas, gobiernos paralelos, sangría descomunal en propaganda, TV3, asociaciones independentistas, aparato logístico para la independencia, etc. etc.). Que no nos vengan con milongas, sin esos gastos podrían, como Madrid o Andalucía, eliminar esos impuestos. Recordemos que para Zapatero y Solbes dichos impuestos eran obsoletos y quitarlos era de izquierdas.

Si quieren hacer una armonización fiscal que comiencen por igualar los impuestos en toda España igualándolos a los del País Vasco. Nadie protestaría (excepto el Gobierno Vasco).

Y para colmo, Sánchez crea una comisión para la armonización fiscal con ERC. ¡Toma castaña! Prepárense Madrid, Andalucía y Galicia porque ya mismo el Gobierno les aplicará el 155 a petición de Rufián.

Y en Málaga, afortunadamente, no tenemos milonga alguna. La noticia trending topics es que el alcalde, Francisco de la Torre, ya no sube la centenaria escalera del Consistorio saltando los escalones de dos en dos, ahora coge el ascensor. La oposición se frota las manos creyendo que el alcalde está para jubilarse. Lo que no saben es que no es el alcalde el que se jubila, la que se ha jubilado es la escalera.