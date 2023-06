Desde hace muchos años me acompaña, sobre la mesa de mi despacho, el retrato de la emperatriz Faustina La Menor, acuñado sobre un sestercio con una preciosa pátina verde, sujeto con pinzas a una lupa. El sestercio lo tengo por su belleza, pero a Faustina porque fue la compañera durante treinta años del filósofo estoico y emperador Marco Aurelio. Éste, a la muerte de su esposa, mandó levantarle un templo y la elevó al rango de diva (diosa). Marco Aurelio fue la encarnación del sueño de Platón: que el poder estuviese en manos de un filósofo. Los estoicos promovían la ética y la moralidad en la vida y en la política. El sabio es al único que no le importa ni el poder ni la riqueza, por eso es el idóneo para gobernar. En sus “Meditaciones”, Marco Aurelio nos resume su filosofía estoica con frases como “Lo que no es útil para la colmena, no es útil para la abeja”, una visión socialista de la comunidad humana; o esta otra que nos dice cómo actuar éticamente: “Si no conviene, no lo hagas, si no es verdad, no lo digas. Se dueño de tus inclinaciones.” Y seguro que a nuestros gobernantes les diría: No obres como si fueras a gobernar mil años, obra como si el fin estuviera muy cerca.

Con las elecciones a un mes vista, España está en una encrucijada. Una encrucijada a la que nos han llevado quienes han provocado una sociedad con dos trincheras hostiles entre sí, que no se hablan y que se insultan. La izquierda que, con su actitud de rechazo a los enemigos, que no adversarios políticos, inició esta senda con el Pacto de Tinel gobernando Zapatero y que la ha culminado Sánchez, aliándose con las cloacas antisistema, independentistas, golpistas y el panaché izquierdoso-bolivariano, y la derecha a la que no le ha queda otro espacio que la ultraderecha de VOX si quiere gobernar. Sánchez está tratando de utilizar la trampa, a ver si Feijóo pica, de que no pacte con los ultras mientras él se permite pactar con todos los demás grupos del espectro a su izquierda más los nacionalistas.

Los españoles tenemos que decidir. Votar a Sánchez no es votar al PSOE, es votar a quienes odian a España y la quieren destruir. No olvidemos que SUMAR ha aceptado en su programa el referéndum independentista catalán. Votar PSOE es votar SUMAR y es votar a todos los aliados en esta legislatura pasada ya citados.

Por otra parte, al PP no le quedará otra que pactar con VOX, pero estos ultras son cavernícolas que miran a España como si estuviéramos en la época de Felipe II. Niegan temas fundamentales de convivencia como la violencia machista, son homófobos e inhumanos con los migrantes, desprecian el medio ambiente y son intolerantes. VOX, si tiene vergüenza, debe poner sus votos a disposición del PP y no buscar el sillón antes que la razón. Cuando saque los votos necesarios ya gobernará, pero antes hay que sacarlos.

Y para hablar claro, el exministro socialista Juan Alberto Belloch: “Yo distingo entre el PSOE y Pedro Sánchez. Un partido como el nuestro, socialista de centroizquierda, está girando a uno que compite con la izquierda radical. Es un viraje que aún estamos a tiempo de evitar”. Efectivamente, votando en contra de Sánchez para echarlo después del PSOE.