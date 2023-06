Paso poco por la Térmica. También me aculo en el sofá antes de acudir al Centro Cultural de la Malagueta. Veo conferencias importantes por internet y andando. Intento convencerme de que si no llego con la antelación adecuada me quedo sin silla. Al mismo tiempo que escucho al orate de micro doy balsones con la tablet por la madriguera. Son inevitables las incursiones a la nevera con la impunidad de la asistencia virtual. En directo el público de la sala atiende en silencio, reprimiendo el ataque de tos vade retro. Mientras el respetable del auditorio aguanta envarado los gases, encadenado a la conferencia prometida… Si la charla deriva en peñazo, hago mutis por Youtube. Gracias a inventos de la vida moderna como el streaming podemos practicar una ubicuidad muy confortable. Avances que debemos a las costosas telecomunicaciones y tecnologías de la información. Con estos antecedentes, en un arrojo aventurero me embarqué hacia el más allá chimeneo de la Térmica de la Cultura pop. El plan era olisquear lo que se cocía en el OpenSouth Code 2023 celebrado los muy playeros 9 y 10 de junio. Es la cita más importante de Software Libre y de código/hardware abierto, que no gratis, de las tecnologías abiertas del Sur de Europa, de hecho lo llaman el “Fosdem del Sur”. El festival organizado por desarrolladores de software pata y camiseta negra, en este caso amarilla, que trabajan en las tecnológicas de Cenacheriland. Muchos técnicos incubados en las entrañas del PTA de las Atracciones y protagonistas demasiado anónimos del subidón de la Smart City City Bang Bang. Son personajes irreductibles con un punto de aldea gala de Astérix; a su modo elaboran la poción mágica de la tecnología, aportan su talento para difundir el Software y Hardware libre, el que se puede trastear. Un tipo de desarrollos que ayuda a democratizar la innovación. Más de 700 asistentes, 75 conferencias para todas las edades, internacionalidades e intereses. Cultura abierta, programación y robótica infantil, ciberseguridad, inteligencia artificial, videojuegos…Salí electrocutado con la energía que se respiraba. Esta gente llevó una barca para asar espetos como complemento del canapeo. Y hablando de comida: Raquel Atajes González informó del movimiento cooperativo alimentario de semillas de código abierto para preservar variedades de frutas y verduras, también defenderse de otras malas hierbas del sector alimentario. Si todo sale bien, saborearemos código abierto hasta en la sopa.