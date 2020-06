Una noticia preocupante la daban los periódicos que edita el Grupo Joly en su edición del lunes, con un gran titular que en encabezaba la primera página y que rezaba "Vox amenaza la estabilidad en la Junta por los bandazos de Cs" y en páginas interiores podía leerse que su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, critica la gestión de la Junta durante el Estado de Alarma y que, en consecuencia, su formación se replanteará su apoyo al actual Gobierno. "No vamos a seguir apostando por la estabilidad del Gobierno más de lo que hacen desde Cs" y aprovecha la crítica para cuestionar al Gobierno de Madrid, dudando sobre el ajuste constitucional del Estado de Alarma, además de considerar que Andalucía ha sido una victima de la gestión de Sanchez con un "gobierno impotente, que ha permitido que se haya privado a la región de lo que se entregaba a otras CCAA…." No falta la puya al presidente Moreno, emulando "al cargante Sanchez en Aló Presidente". Al final desvela lo que parece su mayor preocupación: El acercamiento de Cs al PSOE.

El martes se publicó en los periódicos del Grupo Joly una editorial, recomendando a Vox "templar su discurso en Andalucía". Es curioso que este desencuentro entre los partidos que gobiernan o sustentan el Gobierno en Andalucía, sustituyendo al del PSOE, que gobernó durante 38 años, no haya sido noticia en las ediciones andaluzas de los periódicos de la nación. Ha sido una primicia del Grupo Joly. He buscado y solo encuentro una referencia a las declaraciones del portavoz de Vox en un periódico digital, La Voz de Córdoba.

Yo calificaba de preocupante la noticia y no porque ella pudiera dar lugar a un cambio de Gobierno, después de una moción de censura, sino porque a los políticos que nos gobiernan hay que pedirles mayor reflexión a la hora de sus acuerdos que son solo para los 4 años de una legislatura y no para toda la vida. El acuerdo que sostiene al Gobierno andaluz, declara Juan Marín, de Cs, es sólido y va más allá. Esta es la respuesta que ha dado a la amenaza de Vox de retirarle su apoyo parlamentario. En particular por el apoyo a Pedro Sanchez en las prórrogas del Estado de Alarma y para demostración del buen estado de salud del pacto señala que de las 90 propuestas que se acordaron entre PP y Cs ya se han cumplido el 88,9 %. Habría que recordarles la recomendación ignaciana a los parlamentarios de Vox: en tiempos de tribulación no conviene hacer mudanza.