Nada se puede reprochar a la ministra de defensa Margarita Robles por iniciar los trámites para paralizar la venta a Arabia Saudí de 400 bombas de precisión, de nuestro ejercito, destinadas a la guerra del Yemen. Pero el riesgo de que Riad responda suspendiendo el contrato para la construcción de cinco corbetas, en los astilleros de Navantia, una vez más pone de manifiesto la compleja relación que existe entre ética y política. El imperativo moral obligaría a seguir adelante con la decisión de Margarita Robles; pero no sería de buen gobernante ignorar las consecuencias sociales y económicas (por no mencionar las políticas) que dicha decisión tendría para la provincia de Cádiz. A diferencia de la justicia, el gobierno no se puede vendarse los ojos ante los efectos de sus decisiones, por muy justas que sean. En un artículo sobre Weber, sostenía el profesor de ética de la UMA Manuel Toscano que la contraposición weberiana entre la ética de las convicciones y la de la responsabilidad no establece una ética buena y una mala, ni da por sentado la superioridad de la primera sobre la segunda. Afirmaba también Toscano que ambas orientaciones son una manifestación de esa tensión agónica trasladada a la política.

Pero no siempre es tan difícil resolver el conflicto entre moral y pragmatismo. A veces es evidente. En el asunto del procés hay una corriente de opinión que, ante la situación creada, defiende la superioridad de la política sobre la legalidad. El resultado es que al eliminar el principio de legalidad se sitúa en un mismo plano moral a quienes, con sus aciertos y errores, cumplen con sus obligaciones constitucionales defendiendo la cohesión social y la integridad territorial y quienes pretenden imponer sus objetivos políticos e ideológico quebrando el orden constitucional y poniendo en grave peligro la convivencia. Tampoco es igual poner lazos amarillos o quitarlos. Puede que lo sea legalmente, pero el significado de ese símbolo de apariencia sentimental es el del victimismo independentista frente al Estado opresor. Algo que, además de falso, resulta profundamente ofensivo para quienes no compartimos sus ideas. Claro que hay que hacer política, intentar rebajar la tensión, cargarte de razón ante los sectores más razonables del nacionalismo, todo eso es necesario y conveniente. Pero, por acertada que sea esa estrategia, sería grave error político situar, a unos y otros, en un mismo plano moral.