Miraba al bies una pantalla muda de Canal Málaga. Un despliegue insólito para una tele municipal, en el París que valió un miserere, con tertulianos de plató y reporteros de carpa en calle Alcazabilla. Olía la candidatura malagueña a moraga triunfal. Pau Gasol, Paz Vega, Sergio Ramos, Luz Casal cantando en directo, también un vídeo muy cuqui que parecía rodado en el Metaverso de Tamara… El arcade vintage, el presidente de la Diputación, Juanma y el ministro de Exteriores Albares. Todo el séquito y chicha en el asador. En esto de elegir sedes para eventos internacionales categoría olimpiadas, mundiales de fútbol y demás eventos de mucho billete global hay un trasfondo más enrevesado que en el de el Festival de Eurovisión, cuyos mecanismos internos de votación, cambalaches frikis y sutilezas de canción ligera solo interpretó con exactitud el añorado José Luis Uribarri. Imagínese las componendas geoestratégicas, subterráneas e interesadas, zurcidas con el pastizal que se decidía en directo.

El proyecto de Cenacheriland era sólido, trabajado con cabeza, tiempo, bien conceptualizado y presentado. Impecable. La votación comenzó con una extraña vibración. Se descarta Bariloche. Parecía minuto y resultado, en un periquete nos quedamos a 11 votos de la victoria. Ganó Belgrado capital de Serbia con su propuesta Juguemos para la humanidad: Deporte y música para todos que también suena muy 2030. A las 13:24 chupito de bitter, adiós al sueño de 1.800 millones€ de inversión. Bye, au revoir. Tras el chasco, nuestro arcade refiere: “Serbia ha sabido trabajar mejor, de la forma en que sea, no sé”. Pura duda cartesiano-conspiranoica. Fíjese que a media mañana ya me rondaba agorero lo de Radio Futura en su disco Un País en Llamas. En concreto la canción titulada Ciudad Interior que comienza así: “Pura inquietud. Más veloz que la luz. Recorriendo la ciudad. Tu seguridad depende tan sólo de ti. Perdona, no tiene importancia. Te he clavado mi navaja. Estoy acostumbrado a morir. Sortea los fantasmas”… A morir no sé si se acostumbrará alguien, a perder menos. Recuerde el fiasco del proyecto 2016 cuando nos birlaron la Capitalidad Europea de la Cultura. Patada a seguir y aquí tenemos la rozagante Smart City, City Bang Bang de los 40 museos. La era urbana: hacia una ciudad sostenible es vital, nos va el futuro en ello con o sin (que se nos caigan) los anillos de la Expo Internacional.