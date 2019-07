Faltan dos institucionesSalado se lo piensa

Constituida la Diputación provincial de Málaga, que continuará en manos del Partido Popular gracias a un pacto con Ciudadanos, quedan otras dos instituciones que deben renovarse conforme a los resultados de las pasadas elecciones municipales: la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental y la oriental. Para el primer organismo, a estas alturas el futuro control no está claro. Fuentes del PSOE aseguran que no hay mayorías para que se imponga un bloque sobre otro. No sucede lo mismo en la Axarquía, donde se asegura que los representantes socialistas y de Izquierda Unida-Podemos suman mayoría por lo que continuará como hasta ahora. Los plenos de constitución de ambas comunidades están previstos para final del presente mes.

EL presidente de Diputación, Francisco Salado, se está tomando su tiempo para designar su gobierno. Sólo es seguro que Maldonado será su vicepresidente primero.