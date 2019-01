La Familia y unos más

El Gobierno andaluz es un órgano político; la Junta es una administración. Excepto porque carece de fuerzas armadas y de un servicio de Exteriores, podría ser un pequeño Estado. Vox ha conseguido que el Gobierno de Juanma Moreno cree una Consejería de Familia, pero Ciudadanos la quiere mimetizar en la de Asuntos Sociales e Igualdad. Más allá del ninguneo entre aliados, el epígrafe Familia no basta para sostener una única consejería. Supongamos que a Moreno, después de su visita al Valle de los Pedroches en la pasada campaña, se le hubiese ocurrido crear una Consejería de Ganadería, bajo el argumento de que la cabaña es de vital importancia para Andalucía. Bien, ¿y cómo la componemos? Un consejero de Ganadería, un viceconsejero de Ganadería, una Secretaría General de lo mismo y varias direcciones generales; supongo, para la caprina, vacuna y lanar. La Consejería exclusiva de Familia tampoco se sostiene, y no porque no sean importantes sus políticas, sino porque no tiene desarrollo suficiente para crear una administración en torno a ella. Sería un gasto de estructura innecesario. Más sustancioso es qué tipo de familia apoyará el Gobierno desde esa consejería. ¿La que Vox entiende como único tipo familiar? ¿La que contempla el popular Javier Maroto, que incluye a matrimonios del mismo sexo? Ahí es donde residirá el problema.