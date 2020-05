Fases, franjas y cuadrículas

Mamparas para aislar al conductor. Es la solución que ha ideado la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) para facilitar desde mañana el acceso de los usuarios por la parte delantera del vehículo y recuperar, además, las tres primeras filas del autobús, hasta ahora inutilizadas para proteger al chófer. Por más precauciones que se puedan tomar, los transportes públicos son un potencial foco de infección. Es lo más parecido a una reunión de personas, la principal línea roja que en ningún caso se puede traspasar para no tentar al rebrote de la pandemia.

Pero como casi todo lo que nos ha demostrado hasta ahora esta crisis vírica, es que obliga a elegir entre dos potenciales problemas. El principal fue entre salud y economía. La decisión inicial estuvo clara: no se pueden cambiar muertos por puntos del Producto Interior Bruto. Pero cincuenta días después del encierro, la hecatombe que ya se adivina, junto a las consecuencias sociales e incluso sanitarias de confinar sine die a millones de personas, obliga a correr riesgos. El parte de pérdidas se antoja ahora asumible en comparación con el espanto que se vivía hace un mes. Aunque la epidemia continúa, atenuada pero persiste. Y cada pequeño traspiés supondrá un centenar o varios de víctimas más a sumar durante dos semanas, el periodo en el que, más o menos, se consiguen enderezan las famosas curvas de contagio o de mortalidad.

Así que con la confianza en el calor, las fases, las franjas y hasta las cuadrículas de espacio público independiente que le puede corresponder a cada persona fuera de su domicilio, arranca el ensayo general.

Y después de décadas para conseguir transportes públicos potentes, de lucha contra el vehículo privado para mejorar la vida en las ciudades, ahora hay que invertir el sentido. Mejor desplazarse al trabajo en coche particular, en moto o en bici o andando si la cercanía lo permite. Algo imposible con la configuración de las urbes, las plazas de aparcamiento o el poder adquisitivo de cientos de miles de empleados. Esas opciones son insuficientes. Así que no queda otra alternativa que el autobús o el Cercanías. No se cambia en horas el sistema de movilidad de un país. Igual los denostados patinetes y simulares acuden ahora al urgente rescate.

Pero sí hay algo evidente. Quizá fruto del franquismo, en España pervive una evidente concepción paternalista del Estado y su eslabón principal: los gobiernos. Entendemos que la administración debe resolvernos los problemas. Un derecho adquirido en la urna. Pero el nuevo estilo de vida que, por el momento, hay que aceptar exige una elevada responsabilidad social individual. Y hasta la pandemia, muchas de las ovaciones cosechadas en otros balcones eran por la eficacia en burlar fases, franjas y, sobre todo, las cuadriculas. Valga la metáfora.