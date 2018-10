Entre Felipe IV y Felipe VI

Uno. Que sea profesor universitario de Historia Contemporánea, es decir, que se le suponga unos mínimos de racionalidad y conocimientos, no ha impedido a Agustí Colomines afirmar que "en todas las independencias ha habido muertos", pero "si decides que no quieres tardas más". Desde el inicio del proceso separatista he escrito aquí que están buscando un malherido o un muerto para poder sumar un mártir a la causa y legitimar la violencia y la rebeldía como defensa frente a un estado que además de opresor es asesino.

Dos. Que Pedro Sánchez le dé a Iglesias tratamiento vicepresidente sin cartera permite al segundo chulearle afirmando, con relación al pacto de los Presupuestos, que no "ha sido fácil" llevar al PSOE "al lugar en el que está ahora, pactando lo que está pactando". Y como enviado, comisionado, representante, socio, recadero, mandado o nuncio de Sánchez, Iglesias se entrevistará hoy con Junqueras en la cárcel, donde reside preventivamente por presuntos delitos de sedición y rebelión -un golpecillo al Estado de nada, no se me pongan estrechos-, para tratar del acuerdo al que tanto le ha costado llevar, no al PSOE, sino al Gobierno de España. Será la primera vez en nuestra historia democrática que el apoyo a unos presupuestos se negocie en una cárcel. ¿Y a qué precio que pagará el Gobierno? Porque Iglesias ha anunciado así su encuentro tras las rejas: "Me confirman que veré a Oriol Junqueras el viernes. Él y sus compañeros deben estar libres. Hay que trabajar duro para desjudicializar el conflicto, defender el diálogo y construir vías democráticas. Creo que eso sólo es posible si la mayoría de la moción de censura se mantiene". Uno, que es muy torpe, se pregunta si las medidas pactadas entre Rajoy y Sánchez o las actuaciones del poder judicial no han sido democráticas, y por lo tanto hay que construirlas ahora en este ensayo de gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos con los nacionalistas y los independentistas vascos y catalanes como apoyo.

Y tres. Empecé con un historiador y termino con una universitaria con máster: la portavoz de Podemos Ione Belarra, que confunde al reinante Felipe VI con el difunto Felipe IV. Tal vez porque, concienciada y entusiasmada ante la entrevista entre su líder y un Junqueras cargado de cadenas, haya confundido la aplicación del 155 y el discurso Real del 3 de octubre de 2017 con el Corpus de Sangre de 1640.