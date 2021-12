Feliz Navidad

No existe La Navidad, sino muchas navidades posibles, pues la forma de vivirla cambia con el tiempo (no fue igual, por ejemplo, en la Roma pagana que en la actualidad), y con la geografía (pensad en un poblado perdido del África subsahariana o en una casa acomodada del opulento mundo occidental). Además, y por eso de que, según dicen, la Navidad es una fiesta de carácter eminentemente religioso ¿es igual la Navidad de un laico que la de un creyente? ¿es igual la Navidad para un adulto que para un niño? Una cosa sí constato en estas fiestas: La Navidad es la apoteosis de la mercantilización de todo lo bueno que late en los humanos y, por tanto, aunque parezca paradójico, es la fiesta en la que se celebra la negación de lo que nos hace humanos, la derrota de las causas justas que querríamos hacer y, al final, no hacemos. La ternura y la solidaridad, el cariño, la bondad, el respeto y la admiración, la fantasía… Todo lo que entre los humanos consideramos bueno, hermoso y justo, convertido en mercancía, en objeto de consumo -"coloro", "doloro" y "sípido", aunque sin sustancia-, que recién comprado y regalado al instante se deprecia o se agota en sí mismo sin apenas dejar rastro.

Son fiestas en su origen paganas. En el año 354, el papa Liberio decretó que Jesús de Nazaret había nacido el 25 de diciembre, que era cuando los romanos celebraban la fiesta del "Nacimiento del Sol invicto", el dios Apolo, y las Saturnales -fiestas en honor de Saturno, dios de la agricultura y la cosecha, que coincidían con el solsticio de invierno, cuando finalizaban las labores agrícolas y los campesinos y los esclavos, aligerados del trabajo, podían visitar a familiares y amigos, intercambiar regalos y celebrar una que otra comilona-.

En fin, más o menos como ahora. Solo que a las Saturnales se les añadió la Misa del Gallo, la bendición Urbi et orbi, la cena de Nochebuena, el pavo, el besugo, el vino tinto o blanco, el cuñado inaguantable, el familiar llorón, el champán, el mazapán y los turrones, los villancicos, el Belén lleno de lucecitas parpadeantes con el establo y con la "Sagrada Familia" y con el burro y el buey y los pastores y los Reyes y la estrella de oriente de papel plata, lo mismo que el agua del río, y con la graciosa figurita del que caga en medio del campo… Y el árbol de Navidad cargado de luces y bolas multicolores, más o menos hortera -según el gusto de la familia-, y la iluminación de las calles de la ciudad, y la cesta de Navidad y la tómbola y el ponga un pobre en su mesa de otros tiempos no tan lejanos… ¡Navidad, dulce Navidad!

Pero la Navidad también tiene una cara hermosa: la inocencia de los niños, la vida que se renueva, la bondad, la fraternidad, el extender una mano que acoja o ayude a otro… Y una cara alegre y festiva. La Navidad tiene incluso una cara sabia y triste: la conmemoración de ese eterno retorno al que como individuos no estamos invitados. "La Nochebuena se viene, la Nochebuena se va. Y nosotros nos iremos, y no volveremos más". Quédese con la Navidad que más le apetezca o le convenga, pero recuerde que tenemos fecha de caducidad, como el foie gras. Así que, ¡Feliz Navidad! o ¡io saturnalia! (¡felices saturnales!).