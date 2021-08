Feliz y dad

Recuerdo un relato de Bucay, envuelto en la época del KKK y con el halo misterioso de ser una leyenda que no queda claro si sucedió o no. Por no dilatarme demasiado, diré que narra la historia de un campesino negro cuyos bueyes hacen sus necesidades en la carretera y las ruedas de la limusina de un poderoso magnate que viene por detrás pasan por encima y se manchan. Él, blanco, no tolera lo sucedido, así que decide castigar al humilde trabajador con lo que considera un trato justo: si las bestias ensucian el suelo defecando lo que comen, su dueño debe limpiarlas comiéndose lo defecado. En esas, aparece el coche de Martin Luther King, quien en solidaridad con el campesino decide ayudarle con la tarea siempre que no haya cámaras que den testimonio de ello. Una vez terminado el desagradable menú, el hombre vuelve a casa y abraza con más efusividad a su esposa. "¡Ha debido ser un gran día para ti!", le viene a decir ella. Y la respuesta del granjero es la moraleja que me vale de intro para esta opinión: "Así es, querida. ¡No te vas a imaginar con quién estuve desayunando hoy!".

Valga esta historia como entrante del concepto de la felicidad, que puede llegar a ser muy relativo y que traigo a colación porque últimamente a mi alrededor se ha convertido en una demanda habitual. Mal síntoma, sin duda; quien pide felicidad lo hace porque no cree tener la suficiente o la está persiguiendo y no disfrutando. Recientemente, en una buena conversación, reflexionaba que ojalá se pudiera guardar la felicidad en unos botecitos y regalarla a quien la necesitara. Una idea de transplante o donación, pero siempre que no vulnerara un principio fundamental: uno debe ser feliz por sí mismo, conviviendo con su soledad. Lo digo por aquellas personas que aguardan una buena historia de amor para ser felices y olvidan cultivar la autoestima obviando que estar en pareja debe ser un intercambio, no un rescate. En caso contrario, la felicidad se convierte en un puente a la dependencia o la toxicidad.

Otra idea a la que le doy muchas vueltas es esa de la persecución de la felicidad. Como si uno se tuviera que pasar la vida corriendo tras un concepto caprichoso. Más bien toca cambiar el verbo de perseguir a detectar. Porque estar está, la cuestión es reconocerla, verbalizarla, hacerla tangible, dejar de idealizarla y darle una entidad real, aunque parezca pequeña. Y desligarla del futuro para acabar con esa sensación de espera. Porque vestida de presente se hace más real. Y asociada al pasado se convierte en un recuerdo y en un camino en un mapa. Puede que ejercitándola a diario aprendamos a reconocerla y dejemos de buscarla en lo que está por venir para encontrarla en lo que ya tuvimos o estamos viviendo.