Al final la fiesta nacional de España resulta que no es la fiesta de todos. A unos porque se identifican con ‘La mala reputación’ de Georges Brassens –en versión de Paco Ibañez- y “Cuando la fiesta nacional/Yo me quedo en la cama igual/Que la música militar/Nunca me supo levantar”. A otros, porque lo que les gusta es precisamente lo contrario, la marcialidad del desfile y la emoción que provoca a muchos el paso de la legión, por ejemplo. En esta ocasión, el contrapunto agradable de la tradición lo puso el protagonismo de la cadete Leonor acompañada con sus padres al estar en la tribuna y luego en el besamanos a 2500 personas de la sociedad española y la recepción posterior en el Palacio Real.

En cualquier caso, la tradición en que se ve envuelta la celebración de nuestra fiesta nacional no es su principal problema. Al fin y al cabo, ¿Qué fiesta nacional de cualquier país no tiene un desfile militar, a su jefe de Estado, a su gobierno y a una representación de su sociedad en algún tipo de recepción? En estos tiempos de pensamiento políticamente correcto y de guerras culturales donde impera la cultura de la cancelación y la sensibilidad hacia el tema identitario debe ser tan sutil, una fiesta que coincide con el descubrimiento de América y, por tanto, con nuestras relaciones con los países latinoamericanos siempre provoca alguna suspicacia, en países donde todavía pesa injustamente la leyenda negra. En cualquier caso, la centralidad actual de la fiesta no es, como en el pasado, el origen de la relación entre Europa y América y, por tanto, olvidémonos del Día de la Raza o del Día de la Hispanidad. Desde la democracia, simplemente, es nuestra fiesta nacional.

En este sentido, lo importante para dar sentido a una fiesta como esta es, al menos, guardar las formas. No es el momento y el lugar de la política de los abucheos al presidente de gobierno, una tradición que comenzó con Zapatero y ha continuado con Sanchez en este acto todos los años. La España que se opone al presidente ya se manifestó el domingo pasado y la oposición al gobierno en funciones se puede hacer en cualquier otro día y en cualquier otro lugar. Respetemos los símbolos, las formas y el lenguaje en la democracia porque son importantes. Si no lo hacemos, difícilmente respetaremos nuestras instituciones y su universo simbólico. El tono político de nuestro país es altísimo y la polarización llega hasta una celebración en la que debían cesar los ardores de la batalla partidista, al menos por un día. Nada parece importar ya: Ausencias de presidentes autonómicos ya habituales, declaraciones fueras de tono, etc. En un día de unidad, vemos división por todas partes.

Quizás deberíamos de sacudirnos el pesimismo cuando hablamos de todo esto y pensar como Julián Marías cuando escribió ‘“España es un país formidable, con una historia maravillosa de creación, de innovación, de continuidad de proyecto... Es el país más inteligible de Europa, pero lo que pasa es que la gente se empeña en no entenderlo.”