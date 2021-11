A Francisco de la Torre le salen los números para 2022

No hubo sorpresas. Como se esperaba, los Presupuestos del Ayuntamiento de Málaga para 2022 salieron adelante. Si en 2021 se trabajó con el PSOE para darles luz verde este año, tras el pacto del alcalde con el concejal no adscrito, Juan Cassá, en septiembre, no ha sido necesario. Las cuentas, que ascienden a los 936,2 millones de euros y no contemplan grandes proyectos, recibieron los 14 votos a favor del grupo popular y los del grupo Ciudadanos y Juan Cassá. En contra estuvieron los 15 votos que aúnan los grupos socialista y de Adelante Málaga.