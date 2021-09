Francisco: "El aborto es un homicidio"

Quienes no pertenecen a la Iglesia o la aborrecen, y por desgracia no pocos que se dicen cristianos, aplauden una parte de su discurso esencial, es decir el que irrenunciablemente tiene que ver con los valores que propone, y abuchean la que choca con sus prejuicios o ideas, pese a que igualmente sea parte esencial de su irrenunciable mensaje. Que sea la misma persona, en este caso el papa, quien lo diga con impecable coherencia no les supone un impedimento. Pocas cosas lo ejemplifican mejor que una famosa frase del arzobispo brasileño Hélder Câmara, en su día llamado "el arzobispo rojo" y hoy declarado Siervo de Dios y en proceso de beatificación: "Si doy de comer a los pobres dicen que soy un santo, pero si pregunto por qué los pobres pasan hambre me llaman comunista".

Lo mismo, pero al revés, le pasa al papa Francisco. Desde la izquierda se aplaudió su encíclica Laudato si. De Fratelli tutti, en cambio, se aplaudieron unas partes y se silenciaron o atacaron otras. Como bien dijo Gil Munilla, obispo de San Sebastián: "No sé a qué están aplaudiendo, pero entiendo que incluirán las condenas al aborto y a la eutanasia que tiene Fratelli Tutti, ¿no? ¿o eso lo quitan del aplauso? Hay aplausos que son manipuladores".

En el vuelo de regreso de Eslovaquia, el pasado miércoles, reafirmándose en lo escrito en Fratelli tutti y lo dicho en la reciente entrevista con Carlos Herrera, dijo el papa: "El aborto es un homicidio; quien aborta mata, sin medias palabras. Tomen cualquier libro de embriología para estudiantes de medicina. La tercera semana después de la concepción, todos los órganos ya están ahí, incluso el ADN... Es una vida humana, esta vida humana debe ser respetada, ¡este principio es tan claro! A los que no pueden entenderlo, les haría esta pregunta: ¿es correcto matar una vida humana para resolver un problema? ¿Es correcto contratar a un sicario para matar una vida humana? Científicamente es una vida humana. ¿Es correcto sacarlo para resolver un problema? Por eso la Iglesia es tan dura en este tema, porque si acepta esto es como si aceptara el homicidio diario". Y le ha caído la mundial.

Recordando a Câmara podría decirse: si Francisco defiende la vida condenando la guerra, la pena de muerte, el capitalismo depredador o las injusticias estructurales que provocan las hambrunas, dicen que es progresista; si añade el derecho a la vida de los no nacidos es reaccionario.