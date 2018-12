Frío entre Zoido y Cospedal

Aseguran que ella está muy molesta con el ex ministro del Interior después de años de intensa colaboración. Cuentan que la Cospedal se queja del escaso o nulo apoyo del ex alcalde una vez que tuvo que dimitir como diputada y dejar los cargos orgánicos en el partido. Ni siquiera un mensaje de cumplido en las redes sociales, como si hicieron otros ex ministros. Ni siquiera un gesto para guardar las apariencias. Dicen que Zoido se ha querido cuidar muy mucho de cara al futuro, pues no se descarta que haya nuevas grabaciones. Y cualquier mensaje público lo podía comprometer. ¡Así es la política!