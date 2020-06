Las revoluciones van así. Tras el estado de susto el mundo ha cambiado mucho y tú otro poco. Hay transformaciones de gatillo fácil y otras que se cuecen a trompicones lentos. Como la del coronabicho. Comenzamos con una onda new age ermitaño. Ante la incertidumbre gaseosa con EvAU de conciencia y el convencimiento de que así no íbamos bien, nos despierta, cachete con cachete, la pesadilla. En los días del pánico que no cesaba brotó un civismo y corrección tan natural como amable. Sería por lo de auditar pajarillos, tener tiempo para contar mariquitas y desocuparnos en ese tiempo fácil, rescatado del sinvivir así, para divagar y meditar acerca de la muerte. Con la merma del empleo y el regreso del tráfico rozado a sus niveles de bocinazo y frenada en seco, el borderío retorna. Yo mismo me he encontrado pregonando a una integrista de la asepsia por el protocolo en una mesa terracera. Todavía no ha acabado lo de Gargantúa y Mascarillagel. Entre la zanahoria, vacuna de las ilusiones, y los rebrotes infectoides, la última recomendación noticiosa que me ha hecho reír (de miedo) ha sido la de bajar la tapa del retrete antes de tirar de la cadena. El bicho salta con pértiga muy olímpica para acoplarse a las partes pudendas. Vaya atracción fatal, urinaria y fecal. También es dadaísta lo de los cien lereles por olvidarse del embozo. En los paseos marítimos de Cenacheriland los policías locales, presuntamente, boletean a todo ritmo. No sé cómo funciona ese bingo porque si empaquetan a todos los que incumplen la norma, media Cenacheriland estaría empapelada. Lo de la distancia metroymedio social es como brindar al Sol. Más, en las escapatorias de rebaño a triscar brisa fresca. Estuvo muy bien lo de cortar el tráfico al atardecer y los fines de semana. En 2006 para "la botellona juvenil" se hizo lo mismo entre las 23.00h y las 3.30h por el Paseo de los Curas. Sería estupendo recuperar esta medida para ir en bici o caminar un poquito más desahogados. En definitiva, civilizar el asfalto y rescatar a la ciudad del ruido, los coches y la contaminación, por unas horas, nada más. Total, los conductores siempre van cabreados de fábrica. Por estos detalles simbólicos comienzan las revoluciones, en este caso verde y ciudadana. No hace falta quemar contenedores, vocear, ni llenarlo todo de basura. Para eso ya hay profesionales de la marabunta revolucionaria.