Garzón en el punto de Mira

No usa munición de fogueo el ex líder de Unidas Podemos Pablo Iglesias que en las últimas horas ha instado a Yolanda Díaz a que diga si quiere ser la candidata de este espacio de izquierdas en las elecciones generales de 2023. No está nada contento el ex dirigente morado con la forma en la decisión de Díaz de alejar a su plataforma Sumar de los partidos que la respaldan. Díaz cuenta con el absoluto respaldo de Izquierda Unida mientras la dirección de UP se siente marginada. Quizá por ahí haya que interpretar otras declaraciones de Iglesias. El lunes en la Ser el tertuliano abogó por que en la próxima convocatoria los parlamentarios que lleven más de diez años dejen paso a nuevos representantes para no comportarte igual que la derecha. Aseguró que también en la izquierda hay diputados que se aferran al sillón y que sólo el 5%, en realidad, ganaría más dinero en la calle que con su escaño. Podemos es un partido que nació en 2014. Fácil deducir que el mensaje es para Izquierda Unida. Por ejemplo, un diputado que lleva en el Congreso desde 2011 es el parlamentario malagueño y ministro de Consumo, Alberto Garzón. Iglesias lo ha puesto en el punto de mira.