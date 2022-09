El Gobierno de El Empastre

Ya no sólo hay bicefalia gubernamental con las dos cabezas embistiéndose, hay tricefalia como se ha visto en el singular caso de la votación para ratificar la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. El PSOE ha votado a favor, Podemos se ha abstenido e IU ha votado en contra con la excepción de Garzón, que se ha abstenido pese a llamar hace unos años a la OTAN "organización de terrorismo legal", supongo que aún dolido por aquel 1 de julio de 1991 en que se disolvió el Pacto de Varsovia, auténtico y genuino garante de las libertades. Se ve que, al contrario que sus colegas del PCE que por lo visto la siguen teniendo abierta, su herida se va cerrando.

La coalición PSOE-Unidas Podemos se ha fragmentado en dos a la vez que Unidas Podemos también se ha dividido en dos. Parece que la cola ideológica que une al PSOE y a Unidas Podemos en el Gobierno y a Podemos e IU entre sí no es tan fuerte como el pegamento del poder que les mantiene unidos, aunque sea dándose pellizcos, coscorrones, patadas y cachetes. Sin que por supuesto llegue la cosa a más pues ni Sánchez podría ser presidente sin ellos, ni ellos podrían haber gozado de vicepresidencias y ministerios sin Sánchez. En el debate sobre la adhesión de Finlandia y Suecia a OTAN tuvo su punto de humor negro que Jon Iñarritu -de Bildu, oiga, de Bildu- justificara la oposición de su grupo afirmando que "la OTAN no ayuda en la resolución pacífica de los conflictos". Ole.

Como desde las actuaciones de la banda cómico-taurina-musical El Empastre no se ve una tan grotesca y desafinada actuación de quienes deberían sonar armónicamente por el bien la nación, va la ministra de Justicia y dice: "Pero, ¿es que no hay catalanes viviendo en otros lugares de España? Y viceversa, ¿no hay españoles viviendo también en... pues... pues... allí también?". Estas balbuceantes palabras de una ministra de Justicia que duda si los catalanes son o no españoles serían preocupantes si fueran un acto fallido. Pero a lo mejor es que vive una "matrixiana" realidad paralela. Así se explicaría que haya dicho: "Antes decíamos que a nadie le importaba la renovación del CGPJ, que era algo que estaba como muy fuera de la órbita del día a día de cada ciudadano, pero es que ahora... A veces voy en metro, a veces voy en autobús, y escucho a la gente que habla de este tema". Lógicamente la han crucificado a memes. Lo dicho: una banda cómico-taurina-musical.