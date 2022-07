Dicen que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Bueno eso lo dijo Abraham Lincoln, pero la realidad es que el pueblo se limita a elegir al partido que ha de gobernar y éste gobernará en función de la aritmética parlamentaria. El Gobierno central, al haberse creado un bloque de izquierdas con extrema izquierda y los nacionalistas, reúnen la mayoría de la Cámara y gobierna aplicando el rodillo de esa mayoría. A la oposición, ni agua. Ni se le escucha ni se acuerda nada con ellos. Eso es lo que hay por lógica matemática. Es lícito aunque no estético.

En Andalucía ha hablado el pueblo y ha depositado la confianza y la aritmética en el PP, que en Madrid es oposición, y ha dejado en la oposición al bloque que, en Madrid, es Gobierno. Entonces ¿a qué viene ese buenismo pastelero de Juanma Moreno con eso de gobernar como si no tuviese la mayoría absoluta? Si el pueblo ha dictaminado que la Mesa del Parlamento esté compuesta por cinco diputados del PP y dos del PSOE, éste hace muy bien negándose a ceder alguno a otro grupo y el PP debería haber hecho lo mismo y aquí paz y allá gloria. Es lo que hay.

Lo mismo ha de hacerse en la constitución de los órganos de extracción parlamentaria. Los partidos que se queden fuera no se han quedado por decisión del PP, sino que los ha dejado fuera el pueblo andaluz porque no los quiere ahí. A ver si somos de verdad demócratas y aceptamos que serlo es obedecer lo que el pueblo determina. Sobre todo cuando lo determina de forma tan clara y contundente: otorgando la mayoría absoluta. Uno de los problemas que nos acucia es el comportamiento de la inflación. Un incremento generalizado y constante de los precios mantenido en el tiempo puede ocasionar que nuestra economía entre en recesión. No de todas las causas inflacionistas tiene culpa el Gobierno, pero si es responsable de las medidas que se tomen para atajarlas. Y, si el presidente es economista como dice su currículo en wikipedia, y además doctor, debe saber perfectamente que las medidas que está tomando, algunas buenas, necesarias y hasta insuficientes, son exclusivamente paliativas, pero en absoluto curativas. Y ya que ha hablado de que él las toma asesorado por expertos mientras que la oposición da recetas de curanderos, voy a ponerle un ejemplo propio de los fisiócratas. Si un enfermo tiene una pérdida de sangre permanente y los médicos van solucionando el problema inyectándole transfusiones, paliaran el desangramiento y la muerte, pero el enfermo seguirá desangrándose. La inflación es igual, si los expertos lo que recomiendan es inyectar a la sociedad dinero para paliar la subida de los precios, aliviará algo la penuria de la población más desfavorecida, pero en absoluto atajará la inflación.

Pero no es la inflación lo más grave a lo que se va a enfrentar España a partir de este otoño que viene. La reforma legal para renovar el Tribunal Constitucional, dejará a éste al servicio del Gobierno. Y el Gobierno utilizará al Constitucional para colar subrepticiamente los pactos que haga, para su conveniencia, con los independentistas vascos y catalanes. Apuesto, y ojalá pierda la apuesta, a que el Gobierno pactará con ERC un referéndum de autodeterminación, no vinculante y autorizado por el nuevo Tribunal Constitucional.