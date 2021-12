El sectario jamás es consciente de su sectarismo. Decía Pilar Cernuda, hace unos días, desde las páginas de este diario que "No hay quién aguante la vida política de este país. Sobre todo el sectarismo, del que llevamos buena cuenta en los últimos años." Es bastante peor que el sectarismo. Es la degradación moral, la iniquidad, la vileza, la perversión y la ignominia que ha prendido en una buena parte de la sociedad española y muy en especial, la catalana. Si hace años en el País vasco llegó a verse como normal, (y hasta a justificarse por parte del pueblo, dirigentes políticos y clérigos,) los atentados y asesinatos contra "españoles", con una repugnante lasitud de conciencia, la actitud de los independentistas catalanes contra un niño de cinco años y su familia por pedir que se cumpla la ley, respecto de la enseñanza del español en los colegios, es realmente asquerosa e inhumana y muestra la degradación de un pueblo que profesa el nazismo. Nunca entendí cómo el pueblo alemán fue cómplice del asesinato masivo de judíos en las cámaras de gas; después de aquellos episodios etarras y de que un exprofesor de la UAB, Jaume Fábrega, en Canet de Mar, llame a apedrear la vivienda de dicha familia y hacerle el boicot al niño de cinco años en la escuela, comienzo a entender lo que fue el nazismo, o lo que es lo mismo, los nacionalismos excluyentes y xenófobos. Y, a todo esto hemos de sumarle la execrable connivencia del Gobierno de España.

Pero lo trágico, en la vida política de este país, viene siempre acompañado de lo cómico. Y cómico es que Garzón, el ministro de "Consumo gusto siempre la caga", llama a la huelga a los juguetes porque "los juguetes no tienen género". La solución es bien fácil, querido ministro: ponerle a la Barbi dos revólveres al cinto y la estrella de sheriff en una teta. Claro que este economista por Málaga, (vergüenza me da decir que yo también lo soy), siempre tiene alguna frase o idea para la posteridad. He aquí una: "Tiene sentido ser comunista siempre que exista el capitalismo." ¡Anda! ¿Y no ha pensado que más sentido tiene ser capitalista siempre que exista el comunismo?

En Málaga, en nuestra querida Málaga, UP, aquellos que en Cádiz vejaron ignominiosamente a Pemán, han solicitado el nombre de una calle para la recién fallecida escritora Almudena Grandes por su trayectoria literaria y personal. Querrán decir por ser de su cuerda, o sea, comunista. Sin duda, su trayectoria literaria es merecedora de homenaje, aunque nada haya hecho por ni para Málaga. Hay decenas de escritoras literariamente merecedoras de tal dignidad. Pero como persona, juzguen ustedes si lo merece. Ahí van dos perlas de Almudena: "Cada mañana fusilaría a dos o tres voces que me sacan de quicio" o, cuando ironizó sobre las violaciones sufridas por monjas a manos de milicianos durante la Guerra Civil, "¿Imaginan el goce que sentirían al caer en manos de una patrulla de milicianos jóvenes armados y -¡mmm!- sudorosos?" Pero celebremos que, por una vez, algo que ha dicho el Gobierno va a ser verdad: Va a proponer a Málaga como sede de la Expo 2027. ¡Nos ha tocado el Gordo! ¿Será verdad que Paco de La Torre es tan pesado como dicen?