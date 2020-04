Grandes protagonistas

Aunque en esta crisis sanitaria hay numerosos colectivos que merecen un aplauso, no a las ocho, sino a cada minuto que pasa, el de los niños se ha hecho acreedor de uno muy especial. Hoy, por fin, podrán salir a la calle y serán protagonistas por ello. No se debe olvidar que a pesar de su inocencia, o quizá tal vez por ello, han estado a la altura de una situación que no soportan muchos adultos. Por desgracia, no siempre los responsables públicos piensan en ellos. Y, sin embargo, son el futuro y buena parte de lo que pase o deje de pasar dentro de muchos años dependerá de lo que aprendan de los mayores durante esta crisis.