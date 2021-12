El Guadalmedina y la Expo

Como en otras muchas ciudades el río forma parte de lo más hermoso de su geografía urbana y es la mejor expresión de sus señas de identidad, en Málaga, el Guadalmedina -que es la manera árabe de decir "el río de la ciudad"- es un vergonzante erial repleto de matojos, basura, bolsas de plástico, excrementos, cristales rotos, hierros oxidados, pintadas…, que hiere la vista, como si una herida o una lengua sucia y maloliente atravesara el centro de la ciudad de norte a sur, una especie de barbecho que abre en terroso canal las entrañas de Málaga sin que ninguna administración competente -sobre todo el Ayuntamiento- haga nada para solucionarlo. Y el problema, aunque hacemos como que lo ignoramos, es que Málaga nunca será una gran ciudad mientras no resolvamos de una vez por todas -como condición necesaria, que no suficiente- esa cuestión. Supongo que es difícil lograrlo. No sé si las dificultades son técnicas o económicas, o tal vez sean el resultado de eludir los temas de calado para la ciudad, por parte del Ayuntamiento, a favor de cuestiones fáciles y cortoplacistas, o si en realidad los malagueños en el fondo somos unos pusilánimes y el asunto nos la trae al pairo… No lo sé, pero sí sé que arreglarlo con visión de futuro, de forma hermosa y sostenible, para solaz y deleite de la ciudadanía, no es ni mucho menos imposible. Mayores hazañas se han logrado.

Y no es que no haya proyectos. Habelos, hailos. Eso sí, guardados en los cajones de los despachos oficiales, prestos a sacarlos a la luz en tiempo de elecciones municipales y autonómicas, con las subsiguientes promesas electorales de que ya, ¡oiga!, pero ya, están a punto de ponerse en marcha. Y así llevamos años. Lo cierto es que hay incluso quienes opinan que, en este tiempo, el rio Guadalmedina, cual rio heraclitiano, se ha transformado radicalmente y ha desaparecido… ¡Vamos, que el rio Guadalmedina no existe! Y es verdad que, en cierto sentido, el Guadalmedina comenzó a dejar de ser río en el siglo XVI, para ir convirtiéndose en puntual aliviadero hacia el mar de las lluvias torrenciales de los montes de Málaga, lo que producía frecuentes inundaciones y destrozos en la ciudad, por lo menos hasta la construcción en 1983 de la presa del Limonero, pues las riadas seguían devastando a Málaga a pesar de que para controlar las crecidas, ya en 1908, por encima del Limonero, se había construido la presa del Agujero.

En fin, río o aliviadero de crecidas, en todo caso vertedero vergonzante imposible de ocultar a la vista (y a la nariz). Y dicen que el gobierno de la nación, con el apoyo del ayuntamiento de Málaga, ha elegido Málaga como candidata a la Exposición Mundial 2027 sobre sostenibilidad. ¡Por Dios, si a los señores que tienen que decidir tan trascendental asunto se les ocurriera meter las narices en nuestro hediondo patio trasero…! Pero, tranquilos: Hagamos un pacto entre nosotros y no le comentemos a nadie nuestra vergüenza. Y si nos cogen -pues dicen que en lo de la Expo hay mucha competencia y malas intenciones-, respondamos con el donaire que nos caracteriza: "Pues ahora mismo íbamos a limpiar el río, quitarle el polvo y darle un poquito de brillo con Cristasol y Fairy. ¡Ozú!".