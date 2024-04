En el conflicto entre Israel e Irán estamos viviendo el origen de un nuevo tipo de guerra, tan sutil y quirúrgica, que cualquier paso en falso puede llevarnos a un desenlace internacional de consecuencias catastróficas. El único consuelo es que ambos contendientes lo saben y, ya sea por respeto o por temor, ninguno se atreve a llegar tan lejos. De momento las bravuconadas no están teniendo mucho éxito, ya que ante cada amenaza se responde con un bombardeo. Pero este caminar en el filo de la navaja empieza a tensar a sus respectivas sociedades, y ya va siendo hora de frenar la escalada.

La guerra electrónica lleva años preparándose. El enfrentamiento con drones y demás naves no tripuladas responde a los principios de unas sociedades donde la vida humana tiene un precio demasiado alto. Pero hasta ahora no habíamos podido apreciar la sorprendente precisión de los misiles antimisil ni de las cúpulas defensivas. El geoposicionamiento matemático sobre cientos de objetivos al unísono, desplegado por la defensa israelí, nos ha mostrado un nuevo paradigma bélico: el éxito ya no está en el que más ataca sino en el que mejor se defiende. El enorme esfuerzo de enviar cientos de misiles a más de 2.000 km de distancia, y ser alcanzados en la cercanía de sus objetivos, es difícil de soportar económicamente. Es de imaginar que algún iraní habrá concluido, tras este fracaso, que la situación de su país no está “para tirar cohetes”. Sobre todo, cuando se ha dejado al descubierto el lugar de lanzamiento de toda esa artillería e inmediatamente ha sido atacada esa ubicación por Israel.

Lo que sí ha sido un paso importante es que Irán haya dejado esa larvada guerra sucia, financiando grupos terroristas en un sinfín de lugares, y se enfrente abiertamente al mundo. Somos muchos los países que hemos sufrido los zarpazos de sus sanguinarios tentáculos durante años, y ya iba siendo hora de descubrir sus cartas. Ahora serán Hamas y Hezbolá los que tendrán menos recursos, si los persas tienen que defenderse en su propio territorio, y eso les deja en una situación muy delicada. Los secuestros y asesinatos que desembocaron en la guerra abierta en Palestina pueden tener los días contados, ya que no es soportable tantos frentes abiertos. Esperemos que los esfuerzos diplomáticos tengan ahora éxito porque, como decía el general Schwarzkopf: “Cuanto más sudas en la paz, menos sangras en la guerra”.