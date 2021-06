HOY PEPE, MAÑANA PEPITA

Auno, como a todo el mundo, pienso yo, lo que más le interesa y le gusta es vivir en paz sin otros problemas o sucesos más que los que acaecen en nuestro entorno, en nuestra ciudad, a nuestros vecinos. Porque, en definitiva, uno cree que vive en una parte de un edificio que tiene unos pilares y unas vigas capaces de resistir cualquier avatar, vamos que no está como ese de Miami que, de la noche a la mañana, se viene abajo sepultando a los vecinos.

Pero cuando uno tiene la tarea de opinar sobre lo que cree que le interesa a sus lectores y le echa un vistazo a las noticias, resulta que hay otras cosas que nos inquietan más que lo que ocurre en nuestra apacible Málaga. Si interesante fue la conferencia magistral del doctor Jesús Rodríguez Baño, jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y profesor universitario, o las extraordinarias instalaciones que nos muestra Aixa Portero, bajo el titulo de Pax Natura, en el Centro de Arte Contemporáneo en el MUPAM, entre otras tantísimas expresiones que muestran que Málaga, a pesar de la pandemia, está muy viva, digo, si todo ello nos interesa sobre manera y de eso nos apetece escribir, resulta que a nivel nacional no hacen más que sobresaltarnos el ánimo y, a veces, acordarnos de Harry Callahan.

Nuestro presidente de Gobierno a fuerza de querer acomodar lo que no tiene acomodo, para mantenerse cómodo en la Moncloa, está abriendo huecos en los muros de carga del edificio del Estado y cada vez le sobran más pilares. Si le estorbaban los pilares de la Justicia para acomodarse los votos de ERC, ahora también necesita echar abajo los pilares del Tribunal de Cuentas. Si ha indultado a los malversadores tiene que hacer desaparecer él delito de malversación que está persiguiendo dicho Tribunal. Y lo hará aplicando el criterio de Carmen Calvo: "el dinero público no es de nadie", luego no hay delito en lo destinado ilegalmente al proceso de independencia catalán.

Se conmemoró, en el Congreso, el Día de las Víctimas del Terrorismo. Triste ver que el acto se celebró con la ausencia de las dos asociaciones de víctimas con más número de afectados: la AVT y Covite, a más de algunas otras. Pero es que ni asistió Sánchez, ni la de Podemos, de cuyo nombre no me acuerdo, ni el PP, ni Vox y casi ni van los bedeles. Cuando lo leo me acuerdo de Harry. No lo puedo evitar.

Y a las fantasiosas locuras, muy peligrosas por cierto, de Irene Montero, parece que nadie le pone freno. Con su ley "trans" todos podemos ponernos a buscar a Gurb transformándonos mediante un cambio de sexo a conveniencia. Hoy soy Pepe y mañana Pepita. Claro que mirándolo por la parte positiva, se acaba con el problema de las cremalleras y cupos para ocupar puestos. Cada uno podrá optar a tener el sexo o la sexa que más le interese, en función de las ventajas que se ofrezcan a uno o a otra. Por ejemplo, que nos falta elegir a un consejero que ha de ser de Almería y, para cumplir con el cupo, mujer. ¿Que no tenemos ninguna mujer en el partido para ello? Pues bueno, a ver, Pepe, el alcalde de Roquetas, pásate por el Registro Civil que antes de las próximas elecciones tienes que ser Pepa. Y arreglado. Harry ¿Dónde estás?