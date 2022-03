Hijos de Putin

Cómo puede ser así Vladimir Putin? ¿Por qué no se da cuenta de la barbarie que ha iniciado? ¿De verdad tenemos que tener miedo a una Tercera Guerra Mundial? Una vez más, mucha gente se sigue haciendo esas preguntas, pero todas ellas vuelven a llegar tarde. Cómo frenarle es algo que la OTAN no parece tener claro. A estas alturas, es muy lícito pensar que lo único que lo podrá detener, como a Hitler, será algo que lo haga para siempre.

Nadie nace con el gen de la maldad; Putin tampoco. Pero basta bucear por su perfil humano para encontrar los patrones comunes de este biotipo de persona: fue abandonado por sus padres y adoptado por una familia de acogida. Pese a los esfuerzos de sus segundos progenitores (pobres ellos, víctimas también de un dolor que no causaron), esa falta de amor nunca fue reparable, la sensación de abandono siempre le procuró un gran vacío, una orfandad de cariño. Una reacción muy habitual en ese tipo de niños es la de ir forjándose una coraza, buscar empoderarse para que esa sensación de superioridad palie la ausencia interior. Leo que pronto se mostró ducho en artes marciales, que se hizo fuerte físicamente (además, era bajito, tenía cierto complejo de Napoleón) y aprendió a hacerse respetar en el colegio. Además, le encantan los animales, parece que solo en compañía de ellos se siente cómodo o feliz. Todo ello, además, teniendo que crecer en un contexto de pobreza y en la Segunda Guerra Mundial. Un caldo de cultivo más que óptimo para que tu jerarquía de valores te acabe acercando a la de un megalómano o un narcisista.

Así que sí, hay miedo real a inferir que después de Ucrania llegará la invasión a otro país. Porque Putin no lucha contra naciones, lucha con unos traumas que me temo que ya son irreparables. Y que quien tiene a tiro el botón nuclear no deja de ser ese niño abandonado y solitario que sigue sintiendo dentro de él. Y una vez que alguien ha encontrado en la sed de poder el sustituto del amor que ya no tendrá, esa bola de nieve se hace más grande y queda más en manos de la gravedad.

Por eso, mandar alimentos a Ucrania o acoger a exiliados es una buena obra, si bien la manera de ayudar realmente y de acabar con estos problemas empieza mucho antes. Empieza hoy, ya, cuidando de los niños y dándoles el cariño que precisan para crecer sanos emocionalmente. Dándoles estrategias para aprender a manejar la frustración, a familiarizarse con los sentimientos positivos y negativos. Llenándolos de amor para que esas corazas de poder no se conviertan en su leitmotiv. Esas herramientas o su ausencia son las que hacen que hoy seas Putin o alguien con el sentido común de saber que el dirigente ruso se equivoca. Con ellas no solo evitaríamos vernos ante un nuevo Putin. También ante otro matón de instituto, otro maltratador que siga convirtiendo a las mujeres en estadísticas de la violencia machista o ante niños como el de Elche.