Historia nacional de la infamia

En la Historia de España se acumulan innumerables capítulos ignominiosos. Y suma y sigue. El Presidente de la Junta de Extremadura, Fernández Vara, dice que le causa náuseas el pacto del Gobierno con Bildu, marca blanca de los herederos de ETA.

A los socialistas, miembros destacados del PSOE, Germán González, Enrique Casas, Vicente Gajate, Fernando Múgica, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa, Juan M. Jáuregui, Ernest Lluch, Froilan Elespe, Juan Priede, Joseba Pagazaurtundua e Isaías Carrasco, no sienten náuseas, no. Y no la sienten porque fueron asesinados vilmente por etarras. Esos que Bildu homenajea, pone nombres a las calles de sus pueblos, justifica y aplaude sin el menor remordimiento. Todos ellos militan ahora en el mismo partido junto a los cientos de víctimas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, del Ejército, del Partido Popular y de niños, mujeres y hombres inocentes que casualmente estaban de compras en el Corte Inglés o simplemente vivían y eran familia de guardiaciviles o miembros de grupos a quienes esas alimañas odiaban sin justificación alguna. Asesinados por los conmilitones del ¿señor? Otegui. Por el "demócrata" al que el presidente Sánchez, convertido en la marioneta de Iglesias, ha elegido sin necesidad como compañero de viaje para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

A todos los socialistas que vieron cómo cercenaron, con la mayor ruindad y crueldad, la vida de los compañeros citados, les pregunto: ¿No tenéis náuseas? ¿Es este vuestro PSOE? ¿No os asquea que a vuestro secretario general, hoy presidente del Gobierno, la agenda se la marque Iglesias como ha dicho García Page? ¿Dónde queda vuestra dignidad como socialistas?

Si realmente el PSOE no sigue, ni está de acuerdo con las directrices y programa que para España propugnan UP, ERC, Bildu, PNV y la menestra catalana surgida de la antigua CiU, ¿por qué de esa sumisión? Por algo similar al actual pacto con UP y Bildu, el Comité Federal expulsó a Sánchez quitándole la Secretaría General del partido. Ahora, tras la deriva que pone cada vez más al Gobierno en manos de UP y separatistas vascos y catalanes, toca reaccionar y, al igual que antes, el Comité Federal debe cortarle las alas al secretario general. (O Iglesias terminará quedándose con el partido único UPSOE).

Si la excusa para meter a Bildu como socio en la gobernanza del país no es otra que el ser un partido legal, el argumento se les vuelve en contra de sus propias tesis, ¿cómo le van a reprochar al PP que en Andalucía gobierne con VOX? ¿Acaso Bildu, por ser afín a UP y PSOE, es más legal que VOX? Si intentan convencerme de que Bildu, ERC, JxC o UP son partidos más demócratas que VOX, permitan que me carcajee. Y si, como creo, el PSOE sigue en la misma deriva, para mi entrará en esa lista de partidos de clara vocación totalitarista y antidemocrática. Y lo que es peor, (rememorando a todos los socialistas asesinados, con todo mi pesar lo digo y ojalá esté equivocado), el PSOE está escribiendo uno de los capítulos más ignominiosos de la Historia Nacional de la Infamia.