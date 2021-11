'Hooligans' de la Historia

La plataforma Granada Abierta, formada por una veintena de asociaciones, ha reprochado al Ayuntamiento granadino que se haya sumado al homenaje a los Reyes Católicos diseñado para celebrar el quinto centenario del traslado de sus restos desde el Convento de San Francisco a la Capilla Real. El colectivo indica en un comunicado que Isabel y Fernando no merecen dicho homenaje porque expulsaron a los judíos, deportaron a los moriscos y dictaron pragmáticas contra los gitanos. Es decir, que persiguieron a los granadinos que tenían otras creencias y costumbres, "sin olvidar los abusos cometidos contra las comunidades indígenas durante la conquista de América, denunciados por fray Bartolomé de las Casas". Al texto se podría haber adherido el mismísimo Jorge Mario Bergoglio.

Luis García Montero, que no es sospechoso de votar a Vox, se preguntaba con motivo de la batalla dialéctica anual entre los partidarios y detractores de la fiesta de la Toma si los Reyes Católicos son patrimonio del fascismo. Y concluía que, aunque la estrategia franquista de apropiarse del pasado de España, su lectura imperial de la Reconquista y del Descubrimiento de América, dio buenos resultados a la hora de afianzar una interpretación totalitaria de nuestra historia, a una conciencia democrática le conviene asumir que, en todos los tiempos y en todas las culturas, el hombre se impuso a su semejante por la violencia más cruel. Los moros, que no se engañe el progrerío andalucista, tenían la misma mala leche que los cristianos. Lo siento por Gala y quienes se han empeñado en crear la ficción de que Al Ándalus fue un parque temático de poetas, confituras y norias. Servidor es, como LGM, un defensor, sin entusiasmo, de los Reyes Católicos. Nunca he entendido ese afán por afirmarnos como pueblo únicamente desde 1492 en adelante, cuando la plaza que más me gusta de Granada se llama Bib-Rambla y lo primero que hacemos los granaínos cuando llega un amigo de fuera es llevarlo a la Carrera del Darro para que vea caer el cielo sobre las torres de la Alhambra. Pero sería de bobos ignorantes no ponderar en lo que merece el acontecimiento histórico que se conmemora el 2 de enero, que hizo realidad la España de las profundas reformas institucionales de los Reyes Católicos, absolutamente imposibles sin la unidad nacional. La Historia no debería dejarse en manos de hooligans. Cuando se me ponen coñazo los del Águila y los de la Alhambra, alego que, en cuestión de cervezas, soy de Estrella Galicia.