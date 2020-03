III Primavera Mundial

Nadie nos dijo que iba a ser así: una lucha de sol a sol contra un bicho tan pequeño que, si se cae y estampa en el suelo, si no se mata, sigue estorbando. El corona pulula atosigando y complicando la existencia tal como la hemos disfrutado desde el primer, al tercer mundo, hasta el más allá… En esta conflagración de pandemia combatimos de forma individual y colectiva con medidas de precaución y profilaxis. Quedándonos en casa, lavándonos las manos. No todos los curritos tienen la opción de teletrabajar. El parón de Cenacheriland sin la banda procesional de maletas, ruedines y cornetas, las risas de los pisos turísticos… El terraceo invasivo nos ha regalado unas postales de calles relucientes como de anuncio de destino vacacional soñado.

Pero no es desierto todo lo que desluce. Hay mucha gente dando el callo. Además de los héroes de la sanidad y las fuerzas de seguridad del estado, también hay combatientes anónimos que se desplazan a su puesto de trabajo con la misma convicción con la que se asaltaba una trinchera a toque de silbato en la gran guerra de 1914-18. En esta ocasión el fuego graneado proviene de una miasma perdida que puede causar baja, arañazo de cuarentena o pasaporte al cortijo de los callaos con toque de queda y de madera. Tan dependientes somos de la sociedad de los servicios y quejas del bienestar de consumo, que pensamos que el país se ha paralizado y no es así, de momento. Miles de trabajadores cumplen a diario con sus cuarenta horas semanales o más y dan el callo en las fábricas, las farmacias, los supermercados, sin olvidar a los transportistas que proveen el abastecimiento de una población tan insaciable como acaparadora en los más egoístas casos. Número arriba o abajo, los epígrafes de las actividades empresariales, según la Agencia Tributaria rondan los 1.360, de los cuales por Alarma Sanitaria no se pueden ejercer aproximadamente 186.Un 13,70% de las profesiones calculado a ese ojo que sólo ve lo que le conviene. Multinacionales, grandes empresas, pymes y autónomos apechugan a su manera.

Mañana comienza otra revolución en el hemisferio norte: La III Primavera Mundial en la que vamos a considerar desde las relaciones laborales, el papel de la naturaleza, gran olvidada en todo esto, la relocalización de las industrias y sobre todo la solidaridad, aquí y fuera de nuestras fronteras. Hasta que cambiemos de mapa.