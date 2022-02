Vivimos en un mundo enfermo de identidades, lo decía la historiadora Isabel Burdiel en un reciente artículo. Aunque, no es menos cierto, que la necesidad de dotarnos de identidad forme parte de la naturaleza humana. Poseemos no una sino varias identidades, la mayoría se podrían definir como débiles: un club deportivo, el barrio o la ciudad a la que pertenecemos, las tendencias culturales, los gustos, las modas…..Otras como la nación, la religión, la raza, la ideología, el género, la orientación sexual, etc. son identidades fuertes que suficientemente activadas pueden determinar nuestra forma de entender el mundo, induciéndonos inevitablemente a dividirnos en un nosotros y un ellos. El nacionalismo es el ejemplo de una identidad que se fortalece mediante un ineludible proceso de construcción del enemigo, real o ficticio, sin el que no sería posible. No se puede explicar la situación de polarización que vivimos sin la tendencia política y mediática a enervar las identidades partidistas. Como dicen Levitski y Ziblatt en, cómo mueren las democracias, "los partidos están divididos sobre identidades fundamentales que tienden a generar intolerancia y hostilidad y los temas concretos son simplemente una expresión de esta división". Se fomenta el odio al otro en un contexto en el que dirigentes políticos, periodistas y tertulianos actúan como líderes tribales.

Mientras la derecha se aferra a la identidad española como elemento definidor, la izquierda se fragmenta en múltiples identidades: los particularismos étnicos, el género o la identidad sexual han desplazado a algunos de sus elementos fundacionales como la igualdad o la clase. No sólo se trata de identidades diversas sino contradictorias: los egoísmos territoriales, las tensiones secesionistas o la lucha por conseguir sistemas fiscales excluyente niegan, desde una supuesta izquierda, un sistema territorial que pueda garantizar la redistribución de la renta mediante una fiscalidad general y progresiva. No entiendo que la izquierda ignore a una parte considerable de votantes progresistas que, ajenos a esa confusión identitaria, no acaban de comprender que empaticen con los nacionalismos étnicos, mientras rechazan la identidad española como algo ajeno a la izquierda. O que no entiendan que el patriotismo constitucional español es también patrimonio de la izquierda y que es un inmenso error ceder a la derecha todo ese extenso territorio moral, cultural e ideológico.