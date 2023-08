Es en el verano y quizá sea en agosto, más que en ningún otro mes, cuando más se viaja. Muchos, como es mi caso, aprovechamos ese viaje vacacional para ver ciudades, monumentos, museos o conocer la gastronomía del lugar, o sea que buscamos el arte allá donde vayamos. Una de las maravillas del mundo para disfrutar del arte es sin duda Florencia y, una vez en Florencia, ¿Quién no va a la Galería de la Academia para admirar el David de Miguel Ángel? Y admirando la grandiosa escultura, de belleza sin igual, ¿Quién no se ha preguntado por qué tiene tan desproporcionadamente pequeño el pisello?

En general, en las esculturas de desnudos masculinos, en la Grecia clásica, a los héroes, dioses, atletas y grandes hombres se les dotaba con un pisello de unas reducidas proporciones en comparación con el cuerpo. Y los artistas del Renacimiento copiaron a los clásicos. De hecho, en las divinas proporciones del cuerpo humano masculino, que dibujó Leonardo da Vinci, al “hombre de Vitruvio”, le dejó el pisello con la misma proporción griega, vamos una miseria.

Pero ¿Por qué de ese minimalismo? Yo siempre creí que, en el caso de las esculturas, se les esculpía así para que no se les rompiera, como le pasó a la nariz de la Esfinge de Guiza. Pero el profesor de las Universidades de Harvard, Columbia y New York, Andrew Lear, que sabe bastante más que yo del tema, opina que el asunto no es nada baladí y que “estos micropenes delicadamente esculpidos no son fruto de la casualidad ni de la pereza de los artistas, sino que esconden una ideología muy bien definida”. Resulta que los griegos creían que “los penes pequeños y flácidos se correspondían con la moderación, una de las virtudes esenciales que formaban su visión del ideal masculino”. De hecho los griegos reservaban los pisellos grandes y erectos para los sátiros, aquellos seres representados como mitad hombres y mitad cabra, borrachos, lujuriosos y permanentemente enfrascados en juergas y orgías.

También en la literatura los griegos asignaron el tamaño del pene según su idealismo, exaltando al hombre racional, equilibrado, moderado, erudito y honesto al dotarle con un pene pequeño, en tanto que al hombre deshonesto, entregado a la lujuria y los vicios le asignaban un pene grande y erecto. Así lo refleja Aristófanes en su comedia “Las nubes”: “Los jóvenes atenienses deshonestos tienen la piel pálida, los hombros pequeños, el pecho estrecho, la lengua larga, el pene largo y una gran lascivia.

Los italianos con gran humor y sarcasmo han aprovechado la curiosidad para vender a los turistas unos cuadernillos titulados “Il pisello nell´arte”, donde con fotos de esculturas clásicas greco-romanas, renacentistas y barrocas clasifican los pisellos en distintas categorías como: esagerato, mítico (el de Príapo), brónceo, etc.

En la actualidad ocurre todo lo contrario. La absurda sociedad machista ha basado al hombre ideal en el “pisello esagerato”, que no es más que la demostración palpable de que el hombre ha ido degenerando hasta el punto de trasvasar sus neuronas del cerebro a las gónadas. En fin, lo cierto es que como dice un refrán: en este mundo de anhelo, nadie está contento con su pisello. Aunque, cuando alcanza el poder, cada cual hace lo que le sale del mismo.