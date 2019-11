Hace casi un lustro que pasamos de un bipartidismo imperfecto a un multipartidismo aún más imperfecto. El problema no es el cambio de sistema, sino que no hayamos aprendido a digerirlo. En el fondo seguimos pensando y actuando de forma muy parecida a antes de 2015. Los votos entre bloques ideológicos apenas si han cambiado en estas citas electorales. Tampoco aceptamos que los candidatos que votamos rompan las infranqueables fronteras ideológicas y culturales trazadas entre bloques. Por el contrario, si observamos lo que sucede en otras democracias de nuestro entorno acostumbradas a sistemas multipartidistas, comprobaremos que funcionan gracias a su mayor capacidad de articulación entre las diferentes fuerzas políticas y, sobre todo, entre las de opuestos espacios ideológico. Algo que no ocurre entre nosotros.

Así las cosas, los partidos no tienen fácil jugar con las cartas que reparten los electores. Tras las elecciones del pasado abril Sánchez se vio legitimado para intentar un gobierno monocolor con apoyos parlamentarios. La opción de un acuerdo con C´s, que parecía la más razonable y la que proporcionaría mayor estabilidad, ni se intentó por razones sobradamente conocidas. Viendo que su opción de gobierno monocolor era rechazada por UP, tanteó de forma confusa la posibilidad de un gobierno de coalición con los de Iglesias. Algo que, sin dar las debidas explicaciones, desechó convocando nuevas elecciones de las que esperaba un resultado que no se ha producido. Al contrario, las urnas del 10N estrecharon su margen de maniobra. Haciendo de la necesidad virtud sorprendió, cuarenta y ocho horas después, con un inesperado principio de pacto con UP. Lo cierto es que seguir fingiendo negociaciones con otras fuerzas políticas no serviría más que para invocar el fantasma de nuevas elecciones. Nadie ha expresado mejor que Sánchez los inconvenientes de un pacto como el que ha planteado. La cuestión catalana no es ahora un escoyo menor de lo que era antes de las elecciones y, además, difícilmente alcanzará la mayoría necesaria sin ERC. Las diferencias entre PSOE y UP son, como alguien dijo, más de naturaleza ontológica que programática. No será fácil la cohabitación. Iglesias y los suyos tendrán que asumir necesariamente el principio de realidad cuando tengan que despachar, uno tras otro, los complejos asuntos que les llegaran a sus mesas ministeriales. La inabarcable distancia entre la realidad y el deseo.