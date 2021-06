Anoche tuve un extraño sueño. Al despertar, ni me había convertido en un monstruoso insecto ni el dinosaurio seguía allí, pero me encontraba un mundo regido por los niños. Un ejército de bebés en pañales, Danieles traviesos y adorables Mafaldas habían dado un golpe de estado. Habían atacado el Palacio de Congresos tirando chucherías a los escaños al grito de "Feliz todo el mundo". Y la infantarquía se hizo realidad.

Yo estaba en casa, cocinando, y un meme me llegaba al móvil avisándome de que tenía que acudir a obtener mi pasaporte Covid. Una bola del mundo parlante, con ojos saltones y gafas colgando en la nariz, me cantaba una canción: "Si quieres viajar, si quieres viajar, tu pasaporte te debes sacar". El pegadizo jingle acababa con una dirección a la que debía acudir. Para mi sorpresa, la oficina donde me iban a expedir el documento era mi colegio. Concretamente, el primer aula a la que fui. Nos habían ido citando por orden de escolaridad, qué detalle. Ahí estaban muchos de mis ex compañeros de clase: Juanjo, Pili, Belén, Víctor, Rafa, Sara… Un lujazo.

Las sorpresas no acababan ahí. Quien me atendía no era un funcionario cualquiera, era mi pequeño sobrino Mario, que me recibía con un abrazo y me pedía que le acompañara. "¿A dónde vas, tito?", me preguntaba. Sin tiempo para responderle, me decía que el estado, por todo este tiempo teniéndome que quedar en casa por la pandemia, me obsequiaba con un viaje gratuito. Lo único que tenía que hacer era tirar un avión de papel que él mismo había fabricado hacia el suelo, donde había un mapamundi. Allá donde cayera, tenía una semana con todos los gastos pagados. Esos gastos incluían el mantenimiento, la pintura y la reforma de mi casa. "Para honrar el artículo 47", me explicaba con media lengua y una sonrisa de oreja a oreja.

Os podéis imaginar el mal rato cuando sonó la alarma y se interrumpió mi sueño. No tengo claro cuándo volveré a viajar con normalidad, ni a dónde. Tampoco por cuánto me saldrá la broma al ritmo que se están poniendo la vida y la crisis. Incluso me pregunto, con la nueva factura, el total al que puede ascender la luz a pesar de una semana sin hacer uso de ella. Prefiero no pensarlo. Y prefiero que ningún organismo público me llame esta semana, no vaya a ser que descubra que esto de la infantarquía es solo un sueño en mi cabeza…