Insulto reversible

Se acaban de cumplir tres años de la presidencia de Sánchez en el Gobierno. El trienio ominoso de un gobierno que ha gobernado con y para sus compinches despreciando al resto de los ciudadanos. Un Gobierno en el que uno de los socios, nombrado vicepresidente le iba a quitar el sueño al presidente. Acabó de cómplice y quitándonos el sueño a los españoles. Un Gobierno opaco que, con un lenguaje subrepticio e inicuo, nos ha considerado menores de edad o retrasados. "El líder del Frente Polisario no entró con identidad falsa, sino con identidad distinta" nos decía la Montero andaluza que, de pareja (como Dixie y Pixie) con la Calvo, son la vergüenza ajena de muchos andaluces.

Sánchez, para asegurarse el apoyo de ERC, ha determinado, en contra de los dictámenes judiciales, conceder el indulto a los delincuentes del procés catalán, y no solo eso, sino que modificará la ley penal para que deje de ser delito la secesión favoreciendo así colar con vaselina el desafuero.

Lo del indulto en sí mismo no es tan grave. Lo grave es que, al que se lo des, ni esté arrepentido, declare que volverá a cometer el mismo delito y, encima, con toda la chulería del mundo, te diga lo que dijo Junqueras. Lo indignante es que el indulto, lo quieran o no, se les va a conceder por narices (de Sánchez) a cambio de nada, y nos insultarán burlándose de todos los españoles.

Es intolerable tachar a la Justicia de vengativa. Decir, por parte del Presidente del Gobierno, que la sentencia en el caso del procés es una venganza, dándole así la razón a los condenados, es una ignominia. Y el ministro Ábalos viene a decirnos que los indultos serán reversibles, como las gabardinas de foam Dugam. Eso no es un indulto, eso es un insulto y no es reversible porque no se nos va a olvidar a los españoles. En todos los casos de indultos precedentes, ya fuesen con gobiernos del PSOE como con el PP, los indultados lo solicitaron y mostraron arrepentimiento y propósito de enmienda, incluido el caso que puede asemejarse más que fue el del general Armada.

Sánchez, por mantenerse en Moncloa, no solo nos va a vender a España y a los españoles, sino que va a vender a su partido. El PSOE se va a quedar en cuadros en Comunidades cuyos ciudadanos, ni siquiera los socialistas, jamás van a entender que los independentistas muevan los hilos de España en su propio beneficio. Y, para más inri, con el consentimiento, siendo cómplice necesario, del Gobierno.

Tengo la esperanza de que no se dejen engañar. En las próximas primarias andaluzas, votar a Espadas es votar al títere de Sánchez en Andalucía. Sánchez, que tan dispuesto está a la concordia con los independentistas catalanes, persigue su venganza con Andalucía (con Susana Díaz). Miren que Sánchez ya es un perdedor nato y que, ni los indultos, ni los insultos son reversibles. De todas formas, y por consuelo, recordemos a Machado (siempre Don Antonio): "cómo son los liberales, / tan perros, tan inmorales. /- ¡Oh, tranquilícese usté! / Pasados los carnavales / vendrán los conservadores, / buenos administradores / de su casa. / Todo llega y todo pasa. / Nada eterno: / ni gobierno / que perdure, / ni mal que cien años dure.