Inteligente

Imagine, lector, lectora, que vive usted en un país cualquiera, llámese Noruega, Canadá o Jordania, y que decide al fin quitarse la espinita y regalarse un recorrido turístico por esa misteriosa región llamada Andalucía. De sus distintas ciudades le llama la atención Málaga, por el carácter cosmopolita que promete en todos los folletos y su, al parecer, efervescente vida cultural. Fue aquí donde nació Picasso: la casa en la que el genio vino al mundo alberga un museo y, más aún, resulta que hay todo un Museo Picasso en un antiguo palacete con una interesante colección. Pongamos que a usted le interesa mucho el arte del siglo XX y descubre que el mismo Museo Picasso contiene hasta septiembre una exposición morrocotuda de Andy Warhol. Decidido: pasaremos en Málaga por lo menos tres días. En consecuencia, reserva habitación para usted y su familia un hotel céntrico. En la agencia de viajes le informan de que Málaga celebrará sus fiestas justo cuando usted se dispone a visitarla. Bien, es un detalle exótico, nada que objetar siempre que no suelten toros por la calle. Llega usted con su familia a Málaga y ya el primer día se lo pasan en grande en el Pompidou. Después, en la calle Larios, la Feria resulta jovial y alegre, con toda esa gente bailando sus danzas folclóricas, las flores en el pelo y las indumentarias coloridas y ajustadas. Al volver al hotel ya para cenar se encuentra con que el centro de la ciudad es un reguero de alcohol, orina y botellas rotas. Hay tipos sin camiseta vociferando y vomitando a la vez, borrachos derrumbados en las esquinas, despedidas de soltero con penes de gomaespuma en la cabeza y ambulancias abriéndose paso. Llegan al hotel y encuentran a un señor borracho orinando en la misma puerta. A usted se le ocurre llamarle la atención y el menda se revuelve y le insulta de manera desagradable, aunque afortunadamente está demasiado bebido. Adivine qué destino no recomendará a sus amigos a la vuelta. Y a qué ciudad no piensa volver de ningún modo.

Pongamos ahora que es usted un adolescente acelerado que vive en Cardiff, en Hamburgo o en París. Este año se ha sacado unas perras en el burguer y piensa celebrarlo con desmadre a tope este verano. Su primera apuesta es Magaluf, pero un colega le sugiere que se vaya con él y otro primo más a Málaga: el asunto está menos vigilado y durante lo que llaman Feria hay tal descontrol que la policía no da abasto, así que puede usted beber hasta la exageración y hacer el cafre todo lo que quiera con tranquilidad. El plan consiste en bajar del avión ya tibios, ir en taxi al centro, buscar un chino cercano donde vendan alcohol barato y tirar luego para los puntos calientes, como una plaza a la que le dicen Uncibay. Sale todo a la perfección. Le entran ganas de mear y se despacha a gusto en un portal de un edificio de viviendas. Pierde el sentido. Ya dormirá en cualquier parte. Qué guay. El año que viene regreso por mis muertos.

Turismo inteligente, lo llaman.