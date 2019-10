Intrusismo opositor

Para qué se necesita a la oposición cuando se tiene al OMAU? Si yo fuera alcalde, despediría a los concejales del PSOE y Podemos, o les daría vacaciones. Claro que, si yo fuera uno de esos concejales, pediría al alcalde que permitiera que el director del OMAU me sustituyese en las comisiones de Medioambiente, Urbanismo y Movilidad. Para hacer oposición al equipo gobierno, y al resto del ayuntamiento de paso, ya tenemos al Observatorio de Medio Ambiente Urbano, que tiene opinión propia y medios para hacerla pública. A tiempo o destiempo, y de manera constante. Igual que hace unos años le toco a la plaza de Camas, hace unos días fue el turno de la semipeatonalización de la Alameda: "una oportunidad perdida (temporalmente) de no haber ampliado el espacio público a la totalidad de la Alameda Principal". Pude que sea cierto, pero dentro de un documento que recoge 96 indicadores que pretenden valorar de manera objetiva la evolución sostenible de la ciudad, quizás habría sido oportuno defender la tesis con datos concretos. Lo que se suma a la indudable extemporaneidad de la apreciación. Como lo estuvo la oposición a la primera remodelación de la mencionada plaza después de haber hecho las obras. Y no es que no se pueda tener otra imagen de la Alameda, o la plaza, sino que el debate sobre cómo se construye la ciudad siempre es previo a la elaboración de los proyectos. Sobre todo, dentro de la misma administración. Es entonces cuando se sopesan pro y contras y se toma una decisión. Que no es la mejor respuesta a todos los problemas, pero que sí debe ser la más equilibrada. Y para esto valen los indicadores (siempre y cuando estén bien elegidos). En el caso que nos ocupa, una visión objetiva del problema se obtendría con un indicador como el número de atascos en el eje este-oeste a lo largo de estos años. Si ese indicador, o alguno similar, estuviese contemplado entre los que acompañan a la crítica del OMAU a la actuación (que no es el caso), su tesis estaría bien justificada y no se confundiría con un ejercicio de intrusismo profesional opositor. Mientras tanto, y después de comprobar que la poda de los ficus y la plantación de los naranjos ha permitido recuperar la contemplación de los palacios decimonónicos de la calle, la inquietud crece al preguntarnos por dónde pasará el carril bici y si volverán a pintarlo con rotulador rojo sobre el pavimento recién estrenado.