Investidura y "gatillazo"

Sucede en la intimidad en la que los amantes se recogen para la coyunda. De pronto, entre caricias y arrullos, ocurre algo, o mejor dicho, algo no acaba de ocurrir del todo. El chico, azorado, se disculpa ("Lo siento, nunca me había sucedido"), aunque a lo mejor eso no sea verdad del todo. La chica, con voz dulce, tierna, le quita yerro al asunto ("No importa, a veces sucede"), aunque tal vez no sea eso lo que piensa ni lo que siente. Así, rebajando lo que nos separa y fortaleciendo lo que nos une, incluso al margen de lo que en circunstancias concretas sintamos o pensemos verdaderamente, actuamos los humanos, cuando queremos lograr juntos los mismos objetivos.

Sucede en el hemiciclo del Congreso, durante el reciente debate de investidura. Diputados/as sonrientes al principio, encantados de haberse conocido, sabedores -responsables- de la tarea que el pueblo soberano (usted, yo, todos los ciudadanos…) ha puesto en sus manos: elegir un presidente de gobierno y así hacer posible la gobernabilidad de este país. Pero algo falla, o mejor dicho, eso no acaba de suceder en absoluto. No se trata de hacer ahora un análisis de las distintas posturas enfrentadas, de las razones y sinrazones -ya habrá tiempo para eso-, sino de dar cuenta del panorama: semblantes apesadumbrados y, sin embargo, todavía encantados de haberse conocido (de haberse conocidos a ellos mismos, se entiende). Desde luego, ellos, cada uno de ellos, ha sabido estar en su sitio, defender lo que hay que defender, atacar lo que hay que atacar, etc. etc. ¿La culpa? Porque alguien tiene la culpa de lo que ha sucedido. Por supuesto, la culpa del "gatillazo" es del otro que no ha sabido estar donde debe estar, defender lo que debe defender, juntarse o no juntarse con quien es debido, etc. etc.

La voluntad de aunar esfuerzos en pos de objetivos comunes y legítimos, de querer hacer las cosas lo mejor posible, como hay que hacerlas, en lenguaje taurino se conoce como vergüenza torera, y en el lenguaje democrático de la ciudadanía: patriotismo (no patrioterismo), voluntad democrática, visión de estado; es decir, todo lo que se opone a mirarse el ombligo (propio o del partido al que se pertenece), al narcisismo de las pequeñas diferencias, al tacticismo cortoplacista, a todo lo que empobrece y resta valor al juego democrático…

En septiembre habrá repesca, y mientras tanto, ahí los tenemos: impotentes como eunucos, pero eso sí, bien vestidos, bien comidos y bebidos. Sonrientes como virtuosos angelitos. No es para menos. A la fecha de hoy, y en lo que va de legislatura (?) hemos gastado en ellos más de 5 millones de euros. ¡Follad, follad, malditos -políticamente hablando-, que nuestro dinero nos costáis!