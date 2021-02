Irresponsabilidad manifiesta

Cada día tengo más agujeros. Desde que comenzó la pandemia el circulo se me ha ido estrechando y cada vez son más los amigos y conocidos cercanos, algunos demasiado cercanos, que han abandonado este mundo a causa del dichoso virus coronado. Los muertos se acumulan día a día, por más que nos digan que hemos de estar contentos porque están disminuyendo los contagios. ¿Quién se fía ya de nadie? Hoy mismo, antes de ponerme a escribir, ha muerto la madre de un gran amigo, y su padre está grave en la UCI del mismo hospital. ¿De qué está sirviendo matar a la hostelería, más que para hacernos pasar nuestro dolor sin el consuelo de un vaso de vino con los amigos?

Cuando pasó, que es mentira que pasara, la primera ola, los responsables políticos nos animaron a salir, a consumir, a relacionarnos, "para salvar el verano". Y llegó la segunda ola que no fue otra cosa más que la primera que se relevó a sí misma. La Vanguardia del día 18 de octubre de 2020, publicó un artículo firmado por Xavier Más de Xaxás, titulado: "El reflejo exterior de la pandemia. Europa ve una España fracasada". El artículo en cuestión recoge la opinión de los más importantes corresponsales europeos y americanos. Recojo algunas de las opiniones publicadas:

En el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hans-Cristian Rösler escribe: "La segunda ola del coronavirus pone de manifiesto el fracaso del Estado. No hay consenso alguno entre los partidos". "Faltan lideres que unan al país. Más de 50.000 españoles han perdido la vida por el Covid-19 y, sin embargo, los políticos no logran llegar a un consenso". "Los dirigentes no están a la altura de la crisis".

Igual se manifiesta el periodista Kellner, de la radio pública alemana Deutschlandfunk: "En Alemania no se entiende la mala relación entre las Comunidades y el Gobierno. La ideología (en España) está por encima del interés del territorio". En el Neue Zürcher Zeitung, Leopold Sell, economista profesor de la Universidad de Munich, va más allá y se pregunta si España es un Estado fallido. Y llega a decir que entregar la ayuda de la UE, que asciende a 140.000 M de euros, no es responsable porque la situación política es demasiado inestable. The economist habla de "un amplio fracaso nacional". Sendrino Morel en Le Monde escribe que nada funciona porque "falta coordinación, coherencia, solidaridad y lealtad". Y en la misma línea se expresa La Stampa italiana o el The New York Times, en el que Raphael Minder llega a decir: "Los líderes políticos se comportan sin ningún sentido de Estado y no piensan en la ciudadanía".

Y yo me pregunto: ¿Si eso decían de España y sus líderes políticos en aquellos momentos, qué dirán ahora con la tercera ola que estamos pasando? "Salvar" las Navidades ha ocasionado miles de muertos más. "Salvar" las elecciones catalanas, porque las encuestas le son favorables al ex-ministro de Sanidad, Illa, y que vayan a votar los positivos de Covid, saltándose el obligatorio aislamiento ¿cuántos muertos va a costar? Es una barbaridad más y una manifiesta irresponsabilidad del Gobierno ¡Qué razón tiene Minder!