Jacarandas en flor

Ha comenzado mayo, primer mes sin r, y ya arden las hogueras de madera de olivo antes del rebalaje… otro hecho nos señala con precisión que se ha vuelto a completar el ciclo: la floración de las jacarandas del Jardín de los Monos". Meses sin r, Luis Ruiz Padrón.

-Pues yo odio las jacarandas.

- ¡Pues anda que hay pocas! Y no solo en el Jardín de los Monos.

- A mí no me identifican, y eso que soy malagueño, aunque no esté alinquindoi de que le pasa a los meses sin r, aparte de no llevarla.

- Son los propios para comer espetos.

- Pues a mí me gustan y, además, espeto no es un "malagueñismo".

- Sí, pero las jacarandas las plantaron con abundancia en el mandato de Celia Villalobos.

- ¡Las odio!

-¿Las jacarandas o las sardinas?

- Nadie ha dicho que espeto sea un localismo.

- Para mí son peores las palmeras. No dan sombra.

-A Celia. Lo del hueso en el puchero me hizo perder la fe en la política.

- Tampoco uso la palabra taró.

-Ni yo, soplagaitas. Será que ninguna es un localismo.

-Pero ¿quién se empeñó en poner palmeras si ya teníamos las jacarandas?

- Pues yo pienso que tendríamos que plantar naranjos, y si son dulces, luego recogemos las naranjas y las donamos a una ONG.

-¡¡Sevillita!!

- ¿Para cuándo una moción que proponga cambiar el nombre a la plaza? Jardín de los Monos es ofensivo y recuerda el maltrato que sufrieron los animales que estuvieron encerrados allí.

- Lo que tiene que hacerles es una estatua. Con los monos rompiendo las cadenas.

-Pues yo propongo que le pongan a la plaza el nombre de tu madre, que seguro era una santa.

- Si le pusieron el nombre del jequue a una rotonda, todo puede ser.

- ¡Ya salió el alcalde! Si es que no os podéis contener.

- Somos muchos y cada uno tiene su opinión.

-Estimado @luisrpadron, como ves, la cosa podía haber ido incluso a peor. La próxima vez, escribe del Gobierno, levanta menos apoyas y nos tienen acostumbrados. Pero lo mejor el posible comentario ofensivo según Twitter: "Mmmm!!!"